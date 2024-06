Abbigliamento: Valeria Mangani nuovo membro del CdA di Corneliani Spa

Valeria Mangani, ideatrice e responsabile di Phygital Sustainability Expo-gli Stati Generali Europei della Sostenibilità, di cui si è svolta da poco la quinta edizione a Roma, è stata eletta all'interno del Consiglio di Amministrazione di Corneliani SpA (azienda operante nel mondo dell'abbigliamento maschile che ha sedi a Mantova e Milano) in quota Invitalia.

"Ringrazio il socio Invitalia per la nomina nel cda di Corneliani Spa. e rimango a disposizione del Governo italiano per il rilancio di una moda sempre più responsabile", ha commentato Mangani.

Ex vice direttrice relazioni istituzionali della De Laurentis Company di Los Angeles, Mangani è stata anche vice presidente di AltaRoma e consulente di Automobili Lamborghini S.p.A, Dal 2019 è Presidente di Sustainable Fashion Innovation Society, la più grande community di moda e design ecosostenibile d'Europa, a cui aderiscono più di duemila aziende, l'80% delle quali italiane, ed è anche capo dell'International Woman Alliance, presso le sedi dell'Onu a Ginevra, oltre che Ceo di Made in Italy Luxury 4.0, piattaforma che ha l'obiettivo di internazionalizzare l'lusso artigianale del made in Italy e introdurre le Pmi in mercati di nicchia considerati come "high spender".