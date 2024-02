Addio a Alberto Mandolesi: l'ultimo applauso a un maestro di giornalismo sportivo

Addio ad un grande collega, un vero romanista ma soprattutto una persona perbene.Giornalista apprezzato anche da chi non la pensava come lui.Lo ricordo al timone delleche veniva distribuito a Roma e soprattutto allo stadio prima degli incontri casalinghi della Roma.e il suo impegno nel portare le notizie sportive direttamente agli appassionati.La sua carriera non si è limitata solo al giornalismo sportivo, ma ha abbracciato anche il mondo della musica e della produzione discografica, dimostrando una versatilità notevole.Con il suo passaggio dalla radio alla televisione e la sua partecipazione a programmi di successo, Alberto Mandolesi ha continuato a intrattenere e informare il pubblico italiano con il suo stile unico e coinvolgente.La tua mancanza si sentirà, sarà sicuramente sentita nel panorama mediatico italiano, e la tua presenza mancherà a coloro che hanno avuto il privilegio di condividere il percorso professionale e personale con te.Il tuo contributo alla storia del giornalismo e alla radio italiana rimarrà un faro per le generazioni future di giornalisti. Ciao Alberto, e grazie per tutto.vanno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere e lavorare con Alberto Mandolesi.