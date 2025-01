Adm lancia la sperimentazione dell'App per il Tax Refund

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in collaborazione con Sogei, ha annunciato il lancio della sperimentazione di una nuova App dedicata alla procedura di tax refund per i viaggiatori extra-UE. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede ADM di Piazza Mastai a Roma, alla presenza di Stefano Saracchi, direttore della Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale, Claudio Oliviero, Direttore della Direzione Dogane, e Rosanna Lanuzza, Direttrice della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo.

La nuova applicazione, disponibile in lingua inglese, consentirà ai viaggiatori residenti fuori dall’Unione Europea di richiedere il rimborso dell’IVA in maniera semplice e veloce direttamente da smartphone, tablet o PC. "Per garantire un monitoraggio efficace e perfezionare il funzionamento dell'App, il progetto è stato avviato con una fase sperimentale", ha spiegato Stefano Saracchi.

Nella fase iniziale, il servizio sarà operativo presso l’Aeroporto di Fiumicino e il Valico stradale di Ponte Chiasso. Qui i funzionari ADM, insieme agli operatori del settore tax refund, testeranno l’efficacia del nuovo strumento e raccoglieranno feedback per migliorarne ulteriormente le funzionalità.

Secondo Saracchi, l’obiettivo principale è quello di "semplificare l’esperienza di viaggio e di acquisto nel nostro Paese, offrendo un servizio efficiente e ben organizzato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7". L’iniziativa punta inoltre a potenziare l’operatività del personale doganale e ad agevolare le procedure per i visitatori internazionali, contribuendo così a migliorare la percezione dell’Italia come meta accogliente e tecnologicamente avanzata.

La collaborazione tra ADM e Sogei testimonia il continuo impegno nell’innovazione digitale, con un focus sulla trasparenza e sull’efficienza dei servizi doganali. Se la fase sperimentale darà risultati positivi, l’App potrà essere estesa ad altri aeroporti e punti di confine del Paese, rendendo il sistema di tax refund ancora più capillare e accessibile.

La trasformazione digitale dell’ADM è un passo cruciale per favorire il turismo e semplificare le operazioni commerciali transfrontaliere, garantendo al tempo stesso il rispetto delle normative fiscali.