Alta cucina a domicilio: Glovo e Niko Romito insieme per un'esperienza gourmet

Glovo, la celebre piattaforma di consegne a domicilio, annuncia una partnership esclusiva con "Bar e Cucina – Spazio Niko Romito", situato a Roma in Piazza Giuseppe Verdi 9E.

L'iniziativa segna un passo decisivo nel mondo del food delivery, grazie alla possibilità di gustare a casa i piatti d’autore creati da uno degli chef più apprezzati al mondo, Niko Romito.

Questo accordo rappresenta un'evoluzione nel settore delle consegne a domicilio, unendo l'accessibilità di Glovo alla raffinata cucina di Romito. Il menu proposto include piatti iconici come la celebre "Bomba", disponibile in versioni dolci e salate, e un originale pollo fritto, rivisitato secondo lo stile inconfondibile dello chef. Ogni piatto è un equilibrio perfetto tra tradizione italiana e innovazione culinaria, per un’esperienza di gusto unica, ma comodamente a casa.

Rafael Narvaez, Direttore Commerciale di Glovo Italia, sottolinea il valore di questa iniziativa: “La partnership con Niko Romito ci consente di offrire ai nostri utenti qualcosa di straordinario: non solo il cibo a domicilio, ma un vero e proprio viaggio gastronomico. Stiamo trasformando il delivery in un'esperienza di alta cucina.”

Con questo progetto, Glovo punta a ridefinire il futuro del food delivery, proponendo un servizio che non si limita alla comodità, ma che eleva la qualità dell’esperienza culinaria, portando la maestria di Niko Romito direttamente sulle tavole degli italiani.