Ancona: al Teatro Panettone in scena gli "Alieni Nati" della Compagnia Artax

“Alieni Nati” è il titolo del lavoro scritto e diretto da Alessandro Giova che la Compagnia Artax metterà in scena sabato prossimo, 18 gennaio, alle ore 21.00 al Teatro Panettone.

La trama

Notte di San Lorenzo. Tre amici si ritrovano in un parco nella notte delle stelle. Dopo aver visto una stella cadente enorme, i tre maldestri amici, spinti da un’alterazione alcolica sognano di fare qualcosa di grande e partoriscono, per gioco, l’idea di fondare un partito politico dai tratti ironici e parodistici, con l’ambizione di ottenere il più grande fallimento della loro vita. Tuttavia qualcosa di ancora più imprevedibile sta per accadere loro.

L’opera è risultata Vincitrice del Fringe Festival di Catania 2022; Menzione speciale Fringe Festival di Milano 2022; ha ottenuto il Premio “Miglior Spettacolo” e il “Premio della Giuria” alla rassegna “Autori nel cassetto, attori sul como’ “ 2020 al Teatro degli Audaci.

Teatro Panettone – stagione 2024-2025, organizzata dal Gruppo Teatrale Recremisi Ancona in collaborazione con AMAT, con il patrocinio di Comune di Ancona e Regione Marche. La stagione propone le rassegne Made in Marche, Teatro Contemporaneo e Tout Le Cirque.