Bangkok: l’importante realtà delle acque minerali a basso impatto ambientale

ai Yok Springs ha organizzato un evento pubblico di lancio di successo, alla quale hanno partecipato oltre 60 professionisti dei media, della ristorazione e dell'ospitalità.L'evento ha segnato l'apertura del magazzino di Sai Yok Springs in Chan Road, che distribuirà la pregiata acqua minerale di provenienza locale agli hotel e ai ristoranti di fascia alta dell'area di Bangkok, attenti alla salute e all'ambiente.Poiché la Thailandia si trova ad affrontare problemi crescenti di consumo di acqua e di rifiuti e le industrie del settore alberghiero e della ristorazione si sforzano di trovare soluzioni per ridurre il loro impatto ambientale, Sai Yok Springs offre una valida alternativa ai consumatori consapevoli che cercano qualità, sostenibilità e impegno nella comunità.Il lancio di Sai Yok Springs è solo l'inizio della sua missione di trasformare l'industria tailandese dell'acqua minerale in un'industria sostenibile, orientata alla comunità e attenta all'ambiente. L'azienda prevede di espandere la distribuzione a ristoranti e hotel di alto livello in tutta Bangkok e, infine, nel resto della Thailandia.L'evento è stato caratterizzato dai noodles vegani e dai dessert di Canes, oltre che dai cocktail sostenibili con ingredienti di provenienza locale preparati dai mixologist di Kosapan.Il momento clou della serata è stata l'opportunità di assaggiare l'acqua minerale liscia e frizzante di Sai Yok Springs, proveniente dalle sorgenti incontaminate di Sai Yok, Kanchanaburi, a poche ore da Bangkok, vicino al Parco Nazionale di Erawan.Sai Yok Springs è la prima acqua minerale tailandese a ciclo chiuso e di provenienza locale, confezionata in bottiglie di vetro riutilizzabili. Il marchio dà la priorità alla sostenibilità, alla comunità e alla qualità, dando al tempo stesso forza agli abitanti dei villaggi Phu Ongka di Sai Yok, Kanchanaburi, offrendo lavoro e contribuendo con i profitti allo sviluppo della comunità locale."La nostra missione è fornire un'acqua con gli standard più elevati, che abbia un'impronta minima sull'ambiente e tratti la natura, le persone e le comunità in cui operiamo in modo equo e il più sano possibile", ha dichiarato la signora Elodie Radach, amministratore delegato di Radach & Family Organics Co.Il marchio ha adottato tutte le misure possibili per ridurre l'impronta di carbonio, in modo che i consumatori possano godere delle delizie dell'acqua minerale con il minor danno possibile per l'ambiente, generando al contempo un impatto sociale positivo a ogni sorso. Il sistema a ciclo chiuso per le bottiglie di vetro riutilizzabili è un sistema di riciclaggio in cui le bottiglie di vetro usate vengono raccolte, pulite, riempite e ridistribuite ai consumatori, creando un ciclo sostenibile.Le bottiglie ricaricabili sono riutilizzabili per un massimo di 200 cicli e vengono imbottigliate nello stabilimento di Sai Yok Springs, che si basa esclusivamente sull'energia solare e idroelettrica e dà lavoro alla comunità locale. Elodie & Alexander Radach hanno scritto: "Il nostro viaggio nella sostenibilità è iniziato dopo la nascita del nostro primo figlio.Come tutti i genitori, abbiamo iniziato a fare ricerche su cosa fosse meglio per lui, e casualmente quasi sempre con l'alternativa più ecologica. L'elevata impronta ecologica, i trasporti inutili in tutto il mondo e l'inquinamento da plastica sono diventati argomenti importanti nel nostro processo decisionale. Abbiamo deciso di creare qualcosa che ci mancava da quando vivevamo in Germania: acqua minerale di alta qualità, in bottiglie di vetro riutilizzabili. Vogliamo dare una nuova risposta all'assurdità ecologica di trasportare l'acqua per migliaia di chilometri in contenitori monouso.Vogliamo fornire un'acqua che abbia un'impronta minima sull'ambiente e che tratti la natura, le persone e le comunità in cui operiamo in modo equo e responsabile. La nostra sorgente d'acqua naturale si trova nella splendida valle di Sai Yok, Kanchanaburi, incastonata tra due parchi nazionali, con distribuzione e servizio clienti nel centro di Bangkok. Sai Yok vanta alcune delle acque migliori e più pulite della Thailandia".