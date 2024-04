Bari: diffamazione contro Meloni, disposto rinvio a giudizio contro Luciano Canfora

E' stato disposto, dal Tribunale di Bari, il rinvio a giudizio nei confronti del professore Luciano Canfora, docente emerito di Filologia greca e latina all’università del capoluogo pugliese, accusato di diffamazione contro la premier, Giorgia Meloni.

La sentenza è stata emanata dal giudice Antonietta Guerra. La prima udienza è in programma il prossimo 7 ottobre, davanti al Tribunale monocratico.

Il difensore di Canfora, Michele Laforgia, aveva chiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste, o non costituisce reato o perché non può essere punito per aver esercitato il diritto di critica politica. Ad esercitare l'azione penale sono stati il Procuratore aggiunto Giuseppe Maralfa e il sostituto Giuseppe Dentamaro, in riferimento ad un incontro con gli studenti del Liceo Fermi di Bari, avvenuto l’11 aprile 2022, durante il quale Canfora parlò della Meloni, definendola "neonazista nell'anima" e "poveretta".

Per l'udienza predibattimentale, la premier si è costituita parte civile.