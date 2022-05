Bari: rimorchiatore affonda lungo la costa, 5 morti

Cinque persone sono morte e una è sopravvissuta in seguito all'affondamento di un rimorchiatore in acque internazionali, ieri sera, a cinquanta miglia dalla costa di Bari. Lo confermano fonti investigative.A essere sopravvissuto è il comandante del rimorchiatore, un uomo di 63 anni originario della Sicilia, che è stato portato all'Ospedale Di Venere, mentre gli altri, un tunisino, due pugliesi e due marchigiani, sono stati ritrovati in mare dopo una ricerca durata molte ore. Quattro cadaveri sono già stati recuperati.Nelle prossime ore, i corpi saranno portati in porto da una motovedetta della Guardia Costiera. Questa sera, inoltre, è previsto anche l'arrivo del pontone che il rimorchiatore stava portando da Ancona, da dove era partito, fino a Durazzo, in Albania, dove avrebbe dovuto essere utilizzato per lavori di tipo marittimo.In seguito all'incidente, un altro rimorchiatore ha recuperato il pontone e, al momento, si sta dirigendo verso le coste baresi. Le 11 persone che erano a bordo stanno bene e, insieme al comandante, sono testimoni oculari dell'accaduto.