Calabria, Natale 2022, gli auguri di Rai Senior

Festa grande ieri sera a Cosenza al Top Fly per il tradizionale scambio di auguri di RAI Senior, una tradizione che si ripete dal giorno in cui la RAI è nata, quindi dal 12 dicembre del 1958, e che oggi Giampiero Mazza fa rivivere con lo stesso entusiasmo di un tempo. Alla cerimonia di ieri sera per il tradizionale taglio della torta c’erano insieme ai vertici tutti di RAI Senior, il direttore di Sede Massimo Fedele , il Capo della Redazione Giornalistica Pasqualino Pandullo e lo storico Direttore Amministrativo della Sede calabrese della RAI Tonino Serafini, quasi a suggellare il passaggio di consegne tra i vecchio e il nuovo, con la consapevolezza che solo “ritrovandoci insieme- ripete a nome di Rai Senior Giampiero Mazza- continueremo a dare di questo nostro gruppo professionale l’immagine di una grande famiglia”.

L’occasione è servita al Direttore di Sede Massimo Fedele e allo stesso Capo della Redazione Giornalistica Pasqualino Pandullo per rivolgere un pensiero augurale alla Calabria e ai calabresi che ancora vedono nella RAI uno dei punti di riferimento importanti del mondo della comunicazione in Calabria. Per tutta la serata colleghi di ogni età e di ogni esperienza professionale si sono avvicendati e ritrovati in questa festa che sembra non voler morire mai, ma forse è anche questo il bello di una Sede Rai che nei momenti canonici e più tradizionali si ferma per un attimo e si concede la magia di un brindisi insieme, da condividere questa volta con una intera regione.