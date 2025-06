Calabria, Occhiuto: "Sono indagato per corruzione"

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha iscritto nel registro degli indagati per corruzione il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. A renderlo noto è stato lo stesso Governatore, in un video diffuso sui suoi canali social.

"Non avrei mai pensato - ha affermato Occhiuto - di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell'ambito di un'inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone. Un avviso per corruzione. A me? Che in questi anni ho gestito la Regione con un rigore assoluto, che non ho fatto mai niente che si avvicinasse lontanamente a un'ipotesi di corruzione".

"Conosco Roberto Occhiuto da moltissimi anni. È una persona per bene e onesta. Sono certo della sua innocenza, non ho alcun dubbio sulla sua estraneità ai fatti contestati. Sono convinto che l'esito delle indagini gli renderà giustizia. Forza Roberto!". Così, su X, il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.