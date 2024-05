Campomarino Lido si colora di musica e di Radio Italia Anni 60

È proprio nella perla molisana, Campomarino Lido che approderanno gli eventi più In della stagione, un susseguirsi di ospiti, artisti , emergenti e non promossi già da Radio Italia Anni 60 che sarà presente con le sue frequenze e la sua emittente in molte di queste.

Mariachiara Sacchetti, speaker della radio accompagnerà insieme ad altri la musica e la festa che solo l’estate può insegnarci.

Gli eventi saranno tutti presso l’Aloha Park Hotel o in alternanza presso l’Aloha Beach, non saranno quindi eventi di piazza ma ugualmente accessibili a tutta la popolazione, vacanzieri e non. In un clima che per il Molise si fa sempre più teso per imminenti votazioni c’è sempre bisogno di qualcuno che si ricordi quanto amore si può dare anche senza esserne veri e propri cittadini.

La Riviera Adriatica ha tante spiagge, ma pochissime hanno la bellezza del mare campomarinese, a tratti sottovalutato e a tratti bistrattato ma tantissimo amato da gente che ci ha messo residenza con il cuore e con la voglia di dargli tutte le possibilità che merita, da ultima cittadina e non da prima!

Campomarino è stata infatti apprezzata e lusingata anche al Festival Di Sanremo, dove tutti hanno mosso un attestato di stima verso chi si impegna, anche questo ci fa ragionare su un buon futuro. La gratitudine è la prima qualità per ogni persona, per ogni singolo e per ogni individuo.

Ci vediamo al mare. Con Radio Italia Anni 60 e con Prima Pagina News.