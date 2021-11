Caro bollette, Veneto, interviene la Regione per i maestri di Murano

La dichiarazione di Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo della Regione Veneto.

La giunta del Veneto stanzia 3 milioni di euro per sostenere gli artigiani del vetro di Murano colpiti dal caro bollette. Lo ha annunciato l’assessore allo Sviluppo della regione Veneto, Roberto Marcato.“L’aumento spropositato dell’energia ha messo in ginocchio molti maestri del vetro. Molti di loro hanno già chiuso ed altri sono in procinto di chiudere. Non potevamo permetterci di perdere un patrimonio mondiale. Siamo intervenuti celermente von una delibera di giunta e abbiamo messo a disposizione quello che loro avevano chiesto”, ha detto Roberto Marcato.