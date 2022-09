Cefalù (Pa): Raffaella Daino è la Giornalista della Pace 2022

La giornalista corrispondente dalla Sicilia per Skytg24 viene premiata dal Festival del Cinema "per le storie sugli immigrati che racconta e per la fedeltà con la quale le fa conoscere al mondo".

(Prima Pagina News) | Venerdì 02 Settembre 2022 Condividi questo articolo

(Prima Pagina News)

Venerdì 02 Settembre 2022

Palermo - 02 set 2022 (Prima Pagina News) La giornalista corrispondente dalla Sicilia per Skytg24 viene premiata dal Festival del Cinema "per le storie sugli immigrati che racconta e per la fedeltà con la quale le fa conoscere al mondo".

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro