DISTRETTI ECOLOGICI E IL SAVIO CALCIO. Nasce una nuova collaborazione per valorizzare il futuro di nuovi talenti

Distretti Ecologici: “I progetti delle due realtà si uniscono all’interno di un percorso congiunto, gli obiettivi comuni si concentrano sulla crescita della realtà sportiva, sul rinnovamento dell’impianto e sui benefici sociali che il calcio, e lo sport, possono portare alle categorie più giovani ed al territorio.”A.S.D. Savio Calcio: “Il Savio è una realtà storica nel Lazio, ed in tutto il paese, riconosciuta nell’ambito del calcio giovanile, nella formazione di calciatori e di giovani uomini che hanno trovato il loro spazio nel calcio professionistico ed in molti ambiti del lavoro.”La Distretti Ecologici S.p.A. è una società leader in Italia per la transizione ecologica, specializzata nell’efficientamento energetico e nella bio-edilizia, che ha scelto di investire nel calcio, creando un’importante struttura nel calcio giovanile e dilettantistico, dopo essersi posizionata fortemente nel professionismo, dalla Serie A con lo sponsor di maglia di Salernitana e Spezia; con il quale è anche partner di sviluppo. Nella Serie B con l’Ascoli dove detiene il 20% del capitale sociale oltre ad essere top sponsor; infine in Serie C con le sponsorizzazioni e partnership di Grosseto e Latina.Con questo connubio, vogliamo aprire le porte ad una nuova stagione per il Savio Calcio, che diventerà il fiore all’occhiello romano della nostra S.p.A. L’impianto sportivo Raimondo Vianello vivrà una seconda giovinezza. I lavori già previsti dal bando del Comune di Roma saranno accompagnati da altre opere di rinnovamento ed efficientamento.Tutti i campi saranno dotati della tecnologia My Soccer Player, con telecamere tattiche che saranno a servizio dello staff tecnico e permetteranno a genitori e ragazzi di seguire le partite delle squadre.A livello sportivo, ci sarà una particolare attenzione alla crescita della proposta tecnica, psicologica e personale di ogni ragazzo.Il legame che Distretti Ecologici ha con numerose squadre del mondo del professionismo, aprirà le porte ad ogni atleta per giocarsi le sue possibilità, nella più totale trasparenza.Distretti Ecologici: “Partiamo da una storia gloriosa, quella del Savio, con solide radici di etica, professionalità e passione. Gli obiettivi e le volontà comuni delle due realtà preparano il campo ad un radioso futuro insieme. Un futuro che comincia da oggi.”