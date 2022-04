Eccellenze italiane: Miriam Rota e il suo successo nel mondo

Lei ha lavorato nel comparto produzione e direzione di due progetti di fondamentale rilievo a livello globale per marche ispane:Si tratta di aziende che hanno richiesto l'aiuto di Miriam allo scopo di globalizzare le proprie campagne marketing.Nello specifico, per Corona non si può non spendere due parole per il progetto Ab Inbev : campionati di pesca di plastica in varie località del mondo, dove appunto invece di pescare dei pesci, si pesca la plastica che viene venduta alle società di riciclo di materie plastiche.Miriam si è occupata di organizzare detti campionati ed il lavoro è stato acclamato come settima migliore idea da Ad-Age. Ricordiamo che il progetto persegue nel concreto due finalità importanti: la prima è aiutare a ripulire i mari dalle materie plastiche inquinanti, la seconda è quella di contribuire a generare lavoro tra le varie popolazioni.Miriam ha dichiarato a tal riguardo: "è stata una grande sfida per me sia a livello personale che lavorativo. Esperienze come questa sono incredibili da provare almeno una volta nella vita ed arricchiscono moltissimo, creano un bagaglio del tutto unico".Va detto che il primo campionato di pesca ad essere organizzato è stato nella località di Sinaloa in Messico ma non ha tardato ad espandersi in molte spiagge del mondo dal Sud Africa alla Spagna fino ad Israele e molte di più, con la speranza che questa pratica si possa ripetere e diffondere in tutto il mondo.Quanto a Burger King, risale al 2021 la Campagna Clean Whopper - eliminare tutti gli ingredienti artificiali nei propri sandwich ed usare ingredienti naturali; è un grande passo avanti per la marca di fast food più famosa al mondo. E’ una campagna che è stata progettata inizialmente per il mercato ispano ma con la voglia e necessità di espandersi globalmente.Abbiamo cercato di globalizzare la campagna per poter rivoluzionare il mondo del fast food a livello mondiale ed iniziare ad offrire prodotti senza conservanti e piú naturali - Spiega Miriam - è un progetto che mi ha permesso di conoscere altri mercati oltre quello italiano ed è stato straordinariamente formativo ed utile confrontarmi con diverse metodologie ed esigenze di lavoro.Questi due enormi progetti a livello globale sono stati infatti prodotti ed interamente coordinati da Miriam Rota, elemento essenziale per le due società, una donna meticolosa, perspicace, intuitiva e dalla grande professionalità che ha fatto da collante tra l'America latina ed il resto del mondo.