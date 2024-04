Europee, Schlein: "Mia candidatura? Definiremo liste entro fine mese"

“Stiamo lavorando sulle liste, che definiremo in tempi brevi” perché “la scadenza sarà a fine mese”. Così la Segretaria del Pd, Elly Schlein, incontrando la Stampa Estera a Roma, in merito a una sua possibile candidatura alle Elezioni Europee.

Per quanto riguarda il premierato, prosegue, “la destra, da sempre, vuole far saltare pesi e contrappesi della Costituzione verso il modello dell’uomo e della donna solo al governo”, ma su questa tematica “abbiamo già dato. Il premierato non esiste in nessun altro Paese al mondo e si tratta di un sistema che mette a repentaglio l’equilibrio dei poteri che garantiscono la qualità della democrazia”.

E sull'Autonomia Differenziata, continua, “vediamo una sedicente patriota spaccare in due l’Italia. Con il governo noi siamo allo scontro sui fondamentali costituzionali”.