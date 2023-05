Export agroalimentare, Bardi: "Buone notizie per la Basilicata"

“L’export del comparto agroalimentare lucano registra un aumento straordinario, pari a +144 per cento, passando da 87 milioni nel 2017 a ben 212 milioni di euro nel 2022.E’ una notizia importantissima per l’economia lucana e consequenzialmente per l’aumento occupazionale in un settore strategico su cui la Regione Basilicata crede e investe fortemente attraverso la programmazione e l’attività, in primo luogo, delle Direzioni regionali Politiche agricole-alimentari e Politiche e Sviluppo economico e lavoro.Un risultato che assume una valenza ancora più significativa considerando che è stato conseguito in un periodo in cui abbiamo dovuto fare i conti con due crisi economiche internazionali causate prima dalla pandemia e, negli ultimi 15 mesi, dalla guerra in Ucraina e dal forte aumento dei costi dell’energia e delle materie prime”.E’ quanto dichiara il presidente della Regione, Vito Bardi, commentando i risultati dei dati Istat 2022 relativi all’export del comparto agroalimentare elaborati dal Sole24Ore.“Dobbiamo pertanto sostenere ancora di più, anche a livello promozionale, - conclude Bardi - il comparto agroalimentare lucano, dai prodotti agricoli di qualità riconosciuti in tutto il mondo, ai prodotti alimentari lavorati".