Giornalismo, Inpgi2, Gap: chiediamo di avere voce in stesura finale statuto

"La Legge di bilancio ha stabilito che entro il l'1 luglio 2022 l'Inpgi2 dovra' dotarsi di un nuovo statuto, strumento fondamentale per il controllo e la gestione futura delle nostre pensioni. Nulla viene pero' fatto sapere a noi iscritti sull'andamento dei lavori. Cio' e' inaccettabile, essendo in gioco i nostri soldi".Così, in un comunicato, il gruppo Giornalisti Autonomi Previdenti (Gap), di cui fanno parte giornalisti di tutta Italia iscritti alla Gestione Separata dell'Inpgi - l'Inpgi 2 -.I membri del Gap fanno richiesta "ai vertici di Inpgi2 e ai ministeri vigilanti di essere consultati, messi subito al corrente delle bozze di lavoro in atto e di avere una concreta voce in capitolo nella stesura finale dello statuto".Le idee del Gap sono le seguenti: innanzitutto "il nuovo Inpgi dovra' avere una struttura snella e costi di esercizio minimi, come le Gestioni separate degli altri professionisti: pochi dipendenti e dirigenti, sede solo a Roma", poi è necessaria l'"abolizione delle attuali 20 circoscrizioni regionali, un costo inutile che erode il patrimonio dell'ente"; inoltre, "i sistema previdenziale e' strutturato in modo che i Giornalisti autonomi, anche con montanti elevati, percepiscano pensioni assai magre (oggi in media 2.112 euro lordi l'anno, pari a 176 euro al mese, al di sotto di quella sociale): occorre pertanto che pure gli emolumenti garantiti alla futura dirigenza siano improntati alla massima economia"; "siamo contrari all'affidamento ai soli amministratori uscenti, responsabili del disastro di Inpgi1, l'elaborazione del nuovo statuto: esigiamo invece che la base venga costantemente aggiornata e coinvolta nei processi decisionali e nei lavori preparatori"; "siamo contrari a qualsiasi contributo diretto e indiretto che a qualunque titolo l'ente dovesse versare a favore di sindacati"; "è nostra intenzione chiedere un incontro urgente con i ministeri e con il sottosegretario per l'editoria per valutare il piano industriale, verificare la tenuta dei conti e di considerare l'opportunita' di un passaggio all'Inps Gestione separata qualora non fosse garantita la sostenibilita' a lungo termine dell'ente stesso".