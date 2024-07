Grottaferrata (Rm): moda e solidarietà per la serata “International Fashion Gala" al Park Hotel Villa Ferrata

Spettacolare e suggestiva la magica serata del fashion show “International Fashion Gala”, svoltasi nel meraviglioso parco del Park Hotel Villa Ferrata di Grottaferrata con un connubio perfetto tra il mondo della moda e una grande iniziativa solidale che ha coinvolto due importanti realtà associative: la Confimea Sanità e il Lions Club Roma Sibilla. Le donazioni sono state devolute alla Casa di Accoglienza di Ariccia, fortemente voluta dal Sindaco Gianluca Staccoli, per le donne vittime di violenza o che stanno intraprendendo un percorso di recupero dalla tossicodipendenza.

La manifestazione, presentata da Elena Presti, è stata allietata dall’esibizione al pianoforte del giovane e talentuoso pianista romeno Raphael Emre Canga che ha donato un momento di pura magia musicale. La voce dell’incantevole top model internazionale ucraina Yana Brilitskaya, ha lasciato senza fiato gli ospiti proprio come la sua performance, così come Daria Rebeca Caltea, 8 anni, la più conosciuta baby singer romena.

Al fashion show hanno partecipato bambini e giovani talenti, di età compresa tra i 6 e i 20 anni, provenienti dall’Italia, dalla Romania e dalla Moldavia che hanno sfilato per il brand “Punto e Virgola” di Jolanda Papa, a bordo piscina dell’incantevole Villa Ferrata.

Ad essere incoronati con il titolo di “Regina di Roma” e di “Re di Roma”, nel corso della serata, sono stati i giovanissimi Indrid Vanesa Talchiu, romena di 14 anni, e Vlad Popovici, moldavo di 11 anni, e Daria Rebeca Caltea, romena di 8 anni, qualificatesi al terzo posto.

A premiare i giovani partecipanti una giuria d’eccellenza, presieduta dal campione mondiale di rally Max Rendina e composta da: Rita Mureșan, top model internazionale e stilista; Mirela Vescan, make up artist, direttrice della più importante e premiata Accademia di make-up in Romania; Laura Stone, top model internazionale, Miss Romania, attrice, cantante e organizzatrice di eventi; Dana Enache, Capo redattrice di Viva Magazine; Luciana Esposito, della LP Produzioni; Isa Doglia, Presidente Cine Fashion Group; Valerio Paolucci, attore; Massimo Paolucci, regista; Massimo Renda, Corrado Stramaglia, Responsabile Settore Emittenti Radio e TV del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, Ispettorato Territoriale del Lazio; Gianfranco De Rosa, Produttore esecutivo Cine Booking; Gianfranco Ranieri, con più di 100 partecipazioni ad importanti giurie; Fabio Di Carlo, Dottore di Ricerca Università di Roma "La Sapienza" e Alessandro Battaglia, Event Manager.

Il regista Massimo Paolucci, membro della giuria, ha scelto sia la vincitrice Indrid Vanesa Talchiu che Raphael Emre Canga, modello e pianista, come protagonisti del suo prossimo film.

A seguire, dopo le premiazioni dei giovani partecipanti, hanno sfilato quindici splendide modelle internazionali portando in passerella i meravigliosi abiti di Haute Couture dei fashion designer: Raluca Soare, Josè Lombardi e del brand Via Montenapoleone Milano, ai quali è stata consegnata una targa come riconoscimento per la loro creatività.

All’evento nato da un’idea di Riccardo Gubiani, coadiuvato da Isa Doglia, Marina Colicchio, Laura Stone e Mirella Vescan, erano presenti personalità di spicco come: Carlo Capria, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giorgio Asquini, Presidente Nazionale di Confimea Sanità, Gianluca Staccoli, Sindaco di Ariccia, Sandro Rosilioni, Presidente del Lions Club Roma Sibilla, Giorgio Brunori, Direttore Servizio Sociale del Comune di Ariccia, Nadia Valeva, Presidente dell’European Fashion Council e Luiza Pufu, Consigliere presso l’Ambasciata di Romania.

Le acconciature sia dei bambini che delle modelle sono state curate dall’hair designer Lello Sebastiani, assistito dal Team della Training Academy che ne ha curato anche il make up. La cena di Gala, svoltasi a bordo piscina, è stata curata dallo chef del Park Hotel Villa Ferrata.