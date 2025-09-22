Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 00:59
Non perdere mai una notizia!
Harmony Award: Angelo Lorenzetti tra i premiati della III edizione

Al Teatro Verdi di Monte San Savino il 26 settembre la cerimonia che premia campioni e valori: rispetto, inclusione e lotta alla violenza.

(Prima Pagina News)
Lunedì 22 Settembre 2025
Arezzo - 22 set 2025 (Prima Pagina News)

Al Teatro Verdi di Monte San Savino il 26 settembre la cerimonia che premia campioni e valori: rispetto, inclusione e lotta alla violenza.

Sarà Angelo Lorenzetti, uno degli allenatori più vincenti e stimati della pallavolo italiana ed europea, tra i protagonisti della terza edizione dell’Harmony Award #StopViolence, in programma venerdì 26 settembre al Teatro Giuseppe Verdi di Monte San Savino.

Un riconoscimento che celebra non solo i trionfi sportivi, ma anche la capacità di incarnare valori come rispetto, inclusione e lealtà, che hanno fatto di Lorenzetti una figura di riferimento oltre la panchina.

 

Allenatore di lungo corso, Lorenzetti ha guidato club prestigiosi come Trento, Modena, Verona e Piacenza, vincendo scudetti, Coppe Italia e trofei internazionali, fino ad approdare alla guida della Sir Safety Perugia, con cui ha confermato il suo straordinario palmarès. Tecnico appassionato e uomo di cultura sportiva, è considerato un maestro nel valorizzare i giovani e nel trasmettere un’idea di pallavolo come gioco di squadra e percorso di crescita umana.

 

L’evento, promosso sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il sostegno del Comune di Monte San Savino, del CONI Toscana, del Comitato Italiano Paralimpico Toscano e della Camera di Commercio Arezzo-Siena, sarà una serata dedicata ai valori universali dello sport: rispetto, inclusione e non violenza.

 

Accanto a Lorenzetti, saranno premiati altri grandi protagonisti: Giancarlo Antognoni, campione del mondo 1982 e ‘unico’ numero 10 della Fiorentina, Diana Bianchedi, due volte oro olimpico nel fioretto e oggi vicepresidente vicario del CONI; Roberto Brunamonti, storico capitano della Virtus Bologna e della Nazionale di basket; Joël Despaigne, leggenda della pallavolo mondiale; Carolina Morace, pioniera del calcio femminile e oggi europarlamentare; Nicole Orlando, atleta paralimpica plurimedagliata; e Giuseppe Tassi, giornalista e scrittore, voce autorevole dello sport italiano.

 

La giornata vivrà due momenti distinti ma connessi. Dalle 16 alle 19, il centro storico di Monte San Savino si trasformerà in un grande villaggio sportivo diffuso con il progetto Play Together, animato da 20 discipline e dalle società sportive del territorio: un invito ai giovani a praticare lo sport come palestra di rispetto e inclusione. Alle 21, il sipario del Teatro Verdi si alzerà per la consegna degli Harmony Award 2025 – #StopViolence, condotta da Massimo Boccucci (Corriere dello Sport) e Giacomo Marinelli Andreoli (Direttore Umbria TV).

 

Un evento che mette al centro i campioni e le loro storie, ma soprattutto il messaggio che il vero successo, nello sport come nella vita, è costruire insieme una società più giusta e libera da ogni forma di sopraffazione.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Angelo Lorenzetti
Harmony Award
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

