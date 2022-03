Hong Kong, pronta alla ripresa dei voli stranieri da nove Nazioni

Hong Kong è pronta a riprendere i voli internazionali dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna e da altri sette Paesi, ha detto lunedì il governo, annunciando un allentamento di alcune delle restrizioni Covid-19 più dure del mondo.

L'hub finanziario ha lottato per mantenere la politica zero-Covid della Cina durante un'epidemia alimentata da Omicron.

Dopo che la variante altamente trasmissibile ha alimentato una nuova ondata di casi a gennaio, le autorità hanno rapidamente messo in atto divieti di volo da otto Paesi considerati ad alto rischio - tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e India- e a febbraio ha aggiunto un nono, il Nepal.

Ma le infezioni sono salite rapidamente, con Hong Kong che ha registrato più di un milione di casi e 5.600 morti, con la maggior parte del pedaggio tra la popolazione anziana non vaccinata.

Oggi, la leader di Hong Kong Carrie Lam ha detto che a partire dal 1° aprile, Hong Kong eliminerà i divieti di volo - definiti "circuit-breaker" - per i nove Paesi.

Il periodo di quarantena per gli arrivi vaccinati sarà anche ridotto a sette giorni in un hotel designato, seguito da altri sette giorni di monitoraggio a casa - anche se Lam non ha specificato quale data inizierà il cambiamento.

Attualmente, i residenti di Hong Kong che cercano di tornare dalla maggior parte delle destinazioni affrontano un soggiorno di quarantena di due settimane in alberghi costosi.

Lam ha anche annunciato che a partire dal 19 aprile, gli asili, le scuole primarie e le scuole internazionali riprenderanno l'insegnamento in persona.

A partire dal 21 aprile, i ristoranti potranno rimanere aperti dopo le 18 per i servizi di ristorazione - attualmente vietati - mentre le riunioni pubbliche potranno includere quattro persone, rispetto alle due attuali.

L'amministrazione di Lam è stata criticata per la sua gestione della crisi del Covid, con i critici che l'hanno definita impreparata nonostante i due anni di respiro dovuti al basso numero di casi prima che Omicron colpisse a gennaio.

Una volta che la variante ha fatto breccia, i reparti ospedalieri sono stati inondati di pazienti e gli obitori sovraffollati di corpi - portando ad una carenza di bare la scorsa settimana.

Hong Kong ha attualmente uno dei più alti tassi di mortalità da Covid nel mondo sviluppato.

Un messaggio pubblico poco chiaro da parte del governo sui test di massa e sulle misure di blocco della città ha anche alimentato attacchi di panico-acquisto - lasciando gli scaffali dei supermercati spogliati.

Conosciuta come "la città mondiale dell'Asia", Hong Kong ha anche visto un esodo record di residenti sia stranieri che locali, con un flusso netto di oltre 134.000 persone a metà marzo.

Gli Stati Uniti hanno anche emesso avvisi di viaggio per la possibilità che i bambini vengano separati dai genitori se dovessero risultare positivi al Covid al loro arrivo.