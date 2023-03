Libri: Irene Vella, “Un chilo alla volta” verso la rinascita

Irene Vella, nota giornalista e inviata toscana ma di adozione veneziana ci racconta nel suo nuovo romanzo “Un chilo alla volta” in uscita con Feltrinelli, la capacità che ognuno di noi ha di odiarsi guardandosi in un corpo sbagliato per se stessi, sbagliato per il cuore rotto ogni volta che un jeans non ci entra, ogni volta che lo sguardo degli altri ci trafigge le scapole come una coltellata gelida, ogni volta che per la nostra stessa mamma non siamo come potremmo essere con un po’ di impegno e costanza.Ma quale impegno e costanza? Irene ci racconta di quanto a volte questi non servano a nulla, di quando il nostro stomaco vorrebbe ingerire i dolori, i dispiaceri, le umiliazioni e gli schiaffi morali ricevuti anche quando non ce li meritavamo.Irene ha ingoiato la malattia di suo marito (Mister Luigi Pagana) rendendola il suo chiodo e fardello, rendendola il bersaglio a cui mirare ma a volte aggrapparsi per darsi una giustificazione fasulla, rendendola la sua desolazione, ha mangiato fino a non entrare più nella vasca, punto di rottura cardine tra sé stessa e la sua dignità! Non poteva più, non era possibile più! Un papà malato era già troppo per due adolescenti, i suoi figli, che ogni giorno dovevano pregare perché tutto andasse bene, non poteva ammalarsi anche lei, seppur già andata oltre la soglia della malattia de cibo, lei ce l’ha fatta, il come lo troverete nel suo romanzo così pieno di quell’emozione devastante, quelle pagine che sono pugni diretti in faccia a chi ne soffre ma non lo ammette, a chi si racconta la solita bugia che con qualche chilo in più si è belli lo stesso, anche se in realtà non è qualche ma tantissimi in più! È un buco nero con la luce che porta ad un sentiero di vita questo romanzo, ti fa attraversare gli inferi e ti sveglia dal sonno!Aiuta, e regala una nuova vita a chi sa coglierlo in ogni sfumatura. Irene Vella, un chilo alla volta verso la nuova vita!