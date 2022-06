Milano: addio al fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio

E' morto stamani il fondatore di Luxottica e Presidente di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio. Il decesso è avvenuto all'Ospedale San Raffaele di Milano, dove l'imprenditore era ricoverato.87 anni, Del Vecchio fu tra i più importanti imprenditori italiani: nato a Milano, ultimo di 4 fratelli, perse suo padre Leonardo prima che nascesse, motivo per cui la madre gli diede il suo stesso nome. Da giovanissimo studiò al collegio Martinitt, dove rimase fino alle scuole medie, poi lavorò come garzone in una fabbrica di medaglie e coppe.Dopo aver frequentato corsi serali all'Accademia di Brera, a 22 anni andò a lavorare come operaio in Trentino. Poi, nel 1958, si trasferì in Veneto, ad Agordo, nel Bellunese, dove aprì una bottega di montature per occhiali, che nel 1961 fu trasformata in Luxottica, con 14 dipendenti sotto contratto.Nel corso degli anni, la bottega crebbe fino a divenire una tra le più importanti aziende d'Italia e d'Europa, che attualmente conta 180mila dipendenti, e si è fusa con la francese Essilor: dalla fusione è nata EssilorLuxottica, di cui lo stesso Del Vecchio ricopriva la carica di Presidente.Oltre alle cariche mantenute presso il gruppo ottico, Del Vecchio era anche azionista di gruppi come Generali, Mediobanca e Covivo. Secondo Forbes, il patrimonio della famiglia Del Vecchio, tramite l'holding Delfin, quest'anno è pari a circa 25 miliardi di euro.