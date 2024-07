Moda, Roma: applausi per le creazioni di Haute Couture di Gian Paolo Zuccarello protagonista ad “Ensemble”

Nella Capitale va in scena la Grande Soirée dell’Alta Moda Italiana “Ensemble”. Gian Paolo Zuccarello riscontra uno dei maggiori tributi sia dal parterre che dalla stampa presente alla serata che ha avuto luogo nella storica e straordinaria Piazza del Campidoglio, a Roma.

L’evento giunto alla sua seconda edizione, è stato promosso da Alessandro Onorato, Assessore alla Moda, ai Grandi Eventi, al Turismo e allo Sport di Roma Capitale e da Roberta Angelilli, Vicepresidente - Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio. Duplice lo scopo: riaccendere la storica vocazione di Roma per l'Alta Moda e restituire centralità nel settore alla città.

La serata presentata da Eleonora Daniele ha visto protagoniste nove prestigiose realtà sartoriali, indiscusse protagoniste nelle precedenti kermesse dedicate all’Alta Moda romana: la storica Maison Gattinoni, Guest star della manifestazione, seguita da Camillo Bona, Franco Ciambella, Nino Lettieri, Michele Miglionico, Gianni Molaro, Sabrina Persechino e Gian Paolo Zuccarello. Ad impreziosire la serata la presenza di Patty Pravo una delle più grandi artiste della musica italiana, dalla voce unica e inconfondibile, un vero e proprio mito che ha cantato due suoi iconici brani.

Gian Paolo Zuccarello è tra gli ultimi couturier ad avere un proprio Atelier nel cuore del centro storico di Roma, in Via Calabria. Diplomatosi come fashion designer presso l’Accademia Marangoni di Milano, crea abiti realizzati interamente a mano da un’equipe di Maestri artigiani, rispettando il rigore della classica tradizione sartoriale italiana.

“Un grande onore per me ricevere l’invito a presentare le mie creazioni in un contesto e in uno scenario di vera allure e di gran prestigio istituzionale - dichiara Gian Paolo Zuccarello- un sogno che si avvera, grazie anche al supporto professionale di Grazia Marino e Antonio Falanga, che oltre a curare da sempre il mio ufficio stampa, sono stati motori portanti di “Ensemble” nei ruoli di coordinatori delle relazioni istituzionali e del progetto di comunicazione della manifestazione”.

In passerella, sotto le stelle, una Collezione Haute Couture proiettata nel futuro. Un processo sartoriale che trasforma le idee in creazioni esclusive mediante l’arte nobile del “fatto a mano”.

Dieci le creazioni dedicate a Jeanne du Barry, la favorita di Luigi XV di Francia, una donna dalla forte personalità decisa, pungente, spigolosa, femminile e seduttrice.

Il suo carattere ha fatto prendere vita alle forme e ai volumi dei meravigliosi abiti che hanno fatto tanto sognare il parterre. Rosa, celeste, pervinca, azzurro, i colori leggeri quasi neutri oltre al nero, degli splendidi abiti realizzati con tessuti rigidi mikado e taffettà di seta.

“Roma torna a essere una delle principali città a livello mondiale per il fashion. Lo dimostrano i tanti grandi eventi che si sono tenuti in città a opera dei più grandi brand internazionali – ha dichiarato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato - Aumentano l’export e il fatturato di aziende artigianali romane di settore. Aumentano gli occupati e le accademie di moda in città registrano numeri record. Stiamo investendo nella moda e stimolando gli investimenti in città. Ensemble 2024 è la conferma della nostra ambizione e del nostro obiettivo: valorizzare le maison romane, le accademie e i giovani stilisti”.

“Abbiamo sostenuto l’iniziativa perché crediamo fortemente in questo evento, che deve essere la festa della moda romana - ha sottolineato Onorato - Questa città vanta una storia ultracentenaria nella sartoria, possiede una vocazione innata per la bellezza. La nostra tradizione va custodita e tramandata anche grazie a serate come Ensemble 2024”.

Mazzini Eventi Production ha curato la regia della sfilata di Zuccarello, il grande Maestro Sergio Valente per l’hairstyling e Simone Belli per il make-up, hanno curato l’immagine delle modelle in passerella. Tutti professionisti d’eccellenza, ognuno nel proprio ambito professionale.