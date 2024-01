Musica: Elisa Aglitoiu, l'artista diventata virale su TikTok, entra nel roster di Up Music

La cantante e creator romana Elisa Aglitoiu ha firmato un accordo di collaborazione con Up Music e l'etichetta Il Branco Publishing di Sabatino Salvati.Elisa Aglitoiu è una cantante e creator romana, poliedrica e versatile, che ha iniziato il suo viaggio nel mondo della musica a soli 9 anni. Il canto non solo è diventato per lei una forma d'espressione, ma anche un rifugio che le ha permesso di vivere la sua infanzia in modo "normale".Nonostante le sfide imposte dalla sua condizione di bambina cardiopatica, Elisa ha dimostrato una dedizione straordinaria per qualsiasi forma d’arte.Dopo aver subito un intervento a cuore aperto nel 2021, che ha segnato un cambiamento radicale nella sua vita, è stata costretta ad affrontare una nuova sfida.L'intubazione durante l'intervento le ha causato la formazione di un granuloma su una corda vocale, ma, nonostante le difficoltà, Elisa ha continuato a cercare soluzioni per prendere in mano la sua condizione vocale e ha subito un secondo intervento per asportare il permanentemente il granuloma.Tutta questa esperienza ha offerto a Elisa una nuova visione sulla vita, portandola ad una profonda riflessione sulla gratitudine e l'apprezzamento delle piccole cose.Da questa consapevolezza è nato il desiderio di portare leggerezza e sorrisi attraverso i suoi contenuti su TikTok dove in brevissimo tempo è riuscita a raggiungere più di 100.000 follower.Nei suoi video, Elisa non nasconde mai la sua cicatrice che diventa il suo fiore di forza, una testimonianza di resilienza che svela la bellezza nella vulnerabilità.Elisa incarna una filosofia di vita che invita a rialzarsi nonostante le sfide e a vivere ogni istante con gratitudine. I suoi video divertenti e ironici esplorano una nuova versione di sé stessa, rompendo gli schemi di una persona sempre seria e riservata.La ricerca di leggerezza è diventata una parte integrante del suo percorso, permettendole di scoprire nuovi lati della sua personalità e di condividere con il pubblico la gioia di vivere appieno.Nel novembre del 2023, l'incontro con Sabatino Salvati segna un momento cruciale per Elisa, e la collaborazione con Up Music e Il Branco Publishing diventa un fondamentale punto di svolta.Questa partnership non solo le offre la possibilità di riscoprire la motivazione, ma anche di recuperare l'energia necessaria per riaffermare il controllo dei suoi sogni e ambizioni.Commenta l'artista: “Collaborare con Up Music è come riaccendere una luce dopo anni di buio. Riprendere la strada dei sogni è spaventoso dopo un lungo periodo di stop, ma avere qualcuno che continua a credere in te, che ti carica nei momenti difficili e ti ricorda quanto sia bello sognare, rende tutto questo nuovo inizio molto più semplice e motivante”.Aggiunge Sabatino Salvati, fondatore di Up Music e amministratore del gruppo Il Branco Publishing srl: “Siamo sempre attenti, mantenendo alto l’entusiasmo nell’affrontare nuove sfide per i giovani che hanno una storia da raccontare. Seguo Elisa dal 2017, quando era ancora una bambina, e mi ha sempre toccato particolarmente la sua storia. La musica è soprattutto questo, dare voce a chi ha quella luce negli occhi e nell’anima. Non ci resta che continuare a lavorare sodo”.