Oltre lo Spazio, Alfredo Garro “Sarà un viaggio nel cosmo”

Sarà un vero e proprio viaggio nel cosmo che parte da osservazioni astronomiche ad attività a tema scientifico e divulgativo, passando all’utilizzo di tecnologie analogiche, 3D e software generativi che produrranno immagini in movimento, creando una cosmologia che vive tra il mondo virtuale e quello fisico. E ancora: una mostra multimediale immersiva, uno spettacolo teatrale pensato per essere realizzato in realtà virtuale, il cinema e la musica contaminate dalle teorie sullo spazio. Il progetto “Oltre lo Spazio”- sottolinea il prof. Alfredo Garro, professore associato di ingegneria informatica dell’Unical - racchiude tutto questo.

Si parte con il linguaggio delle stelle e dei pianeti: il gruppo astrofili Menkalinan (GAM) e il gruppo astrofili Giovan Battista Amico (GBA) ci guideranno in ben otto serate di osservazione. Il cielo d’estate e il fascino delle costellazioni vi lasceranno senza fiato e saranno Carmelo Primiceri e Angelo Mendicelli a condurci in questo viaggio da lunedì 8 luglio, alle ore 21.00. L’area individuata per l’osservatorio astronomico è in via G. Gravina (angolo Galleria Nazionale); l’evento è gratuito – si terrà nelle serate 8, 9, 10, 11, 15, 18, 26, 31 luglio - ed è accessibile a tutti, l’osservazione al telescopio è stata pensata anche per persone con difficoltà motorie o in carrozzina.

Ma quali sono i dettagli di questa imponente kermesse internazionale che vedrà in questi giorni a Cosenza il fior fiore degli studiosi dello spazio?

Eccoli giorno per giorno, considerando anche che essendo oggi domenica 14 luglio, il programma che va da giovedì 11 luglio fino a sabato 13 luglio è da considerarsi naturalmente già vissuto e già realizzato.

12 luglio 2024 - Museo dei Bretti e degli Enotri

Il programma Artemis della Nasa: essere parte di una nuova epopea spaziale



Alfredo Garro, Professore Associato di Ingegneria Informatica, Università della Calabria

Sinossi

A 50 anni dall’ultimo allunaggio dell’Apollo 17, il programma Artemis della NASA mira a portare “la prima donna e il prossimo uomo” sulla Luna entro il 2026, creando una base lunare stabile e preparando la strada per le future esplorazioni su Marte. Con un costo stimato di 93 miliardi di dollari, il programma coinvolge la NASA e le principali agenzie spaziali mondiali, tra cui ESA, ASI, JAXA, UK Space Agency e CSA, con la partecipazione dell’Università della Calabria.

16 luglio 2024 - Museo dei Bretti e degli Enotri

Esplosioni cosmiche



Sandra Savaglio, Professore Ordinario di Astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e saggista

Sinossi

Le stelle più grandi dell’universo finiscono la loro vita con una esplosione catastrofica che chiamiamo supernova. Durante l’esplosione, le supernove possono generare più energia e radiazione di quanto non faccia la galassia che le ospita. Tuttavia, se da una parte possono causare distruzione globale, dall’altra, sono una componente fondamentale per la vita e per l’evoluzione del nostro universo. Comunque, e non potrebbe essere diversamente, gli eventi più energetici sono anche i più rari. Nella nostra Galassia, la Via Lattea, l’ultimo evento ben documentato risale a quattro secoli fa. Si tratta della supernova scoperta da Giovanni Keplero, lo scienziato e astrofisico tedesco. In base agli eventi passati e alle nostre conoscenze è possibile stimare il tasso di supernove nella Via Lattea, secondo cui la prossima supernova dovrebbe essere imminente. Sappiamo che succederà presto, ma sfortunatamente non sappiamo esattamente quando e dove. Sappiamo solo che fa parte del ciclo della vita cosmica.

17 luglio 2024 – Museo dei Bretti e degli Enotri

Storie di Soli e di Lune



Angelo Adamo, INAF- IASF Palermo

Sinossi

“Storie di Soli e di Lune” è una conferenza-spettacolo ideata per un pubblico di adulti e giovani adulti, in cui Angelo Adamo, astrofisico e artista poliedrico, utilizza teatro, musica e grafica per esplorare temi scientifici. Basata sui suoi libri “Storie di Soli e di Lune” e “Pianeti tra le note”, la performance include monologhi, musiche originali e illustrazioni, tutte opere di Adamo. Sul palco, Adamo recita, suona e proietta le sue illustrazioni, creando un’esperienza multidisciplinare unica.

19 luglio 2024 – Museo dei Bretti e degli Enotri

La Calabria nella storia della scienza



Riccardo Barberi, Professore Ordinario di Fisica applicata presso il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e ricercatore associato all’istituto Nanotec del CNR

Sinossi

Un viaggio nel tempo che parte dal Timeo di Platone per arrivare a Galileo e alla nascita della scienza moderna, con i contributi degli studiosi calabresi a questo fantastico percorso. Una storia sottovalutata, che merita di essere svelata attraverso i contributi dei suoi protagonisti, non sempre conosciuti nemmeno dai calabresi stessi: Timeo, Amico, Telesio, Campanella, Lilio, Foscarini, …

23 luglio 2024 – Museo dei Bretti e degli Enotri

Le rivoluzioni copernicane

Francesco Plastina, Professore Ordinario di Fisica teorica della materia presso il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria

Sinossi

Copernico e le rivoluzioni; da Tolomeo a Keplero; l’eredità degli antichi: dai sumeri ad Alessandria; Galileo e il cannocchiale; Newton e la legge di gravitazione: la vera rivoluzione.

29 luglio 2024 – Museo dei Bretti e degli Enotri

Perché andiamo nello spazio? Dai buchi neri al sistema solare, passando per un wormhole.



Francesco Valentini, Docente UniCal, Membro del Solar System and Exploration Working Group – ESA

Sinossi

Perché esploriamo lo spazio? La curiosità intrinseca nell’essere umano ci spinge a capire come funziona l’Universo. Le Agenzie Spaziali investono risorse ingenti per lanciare sonde che monitorano la Terra, migliorano le telecomunicazioni e innovano la medicina. Non solo, siamo all’alba di una nuova era di esplorazione spaziale, con missioni umane sulla Luna e Marte entro il 2040, supportate da progetti internazionali come la Global Exploration Roadmap della NASA e l’ESA, nei quali l’Università della Calabria è attivamente coinvolta.

30 luglio 2024 – Museo dei Bretti e degli Enotri

Musica dalle Stelle



Maurizio Agrò, musicologo e geofisico

Sinossi

Gli antichi popoli della terra parlavano della creazione dell’Universo per mezzo dell’emissione sonora. Le moderne ricerche scientifiche in campo astrofisico-cosmologico hanno dimostrato che non sbagliavano. Faremo un viaggio tra musica e astronomia attraverso i secoli e attraverso i cambiamenti culturali, con i contributi di scienziati come Keplero, Newton ed Einstein, le influenze di David Bowie ed Elthon John, i musicisti-astronauti ed una personale visione del regista Steven Spielberg per “arrivare là dove nessuno è mai giunto prima”.