Pronto intervento sociale: a Barletta evento formativo "Insieme per l’emergenza"

"Il Servizio di Pronto Intervento Sociale del Comune di Barletta ha organizzato l’evento formativo “Insieme per l’emergenza: le risposte del territorio” che si terrà il 10 ottobre 2025 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la Biblioteca Palazzo San Domenico sita in via Cavour n. 5.

Gli Organi Istituzionali, i Servizi Pubblici, le associazioni del Terzo Settore e la cittadinanza sono tutti invitati a partecipare al fine di rafforzare la collaborazione tra istituzioni e comunità". E' quanto fa sapere il Comune di Barletta.

Il servizio di Pronto Intervento Sociale ai sensi dell’art. 85 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007, è un servizio preposto per le situazioni di emergenza sociale, al trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta l’emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.

Prevede l’attivazione di interventi e servizi in rete capaci di garantire tempestivamente un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa in attesa della presa in carico del servizio sociale professionale preposto alla elaborazione del piano di lavoro. Non deve essere attivato per situazioni legate al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria, o per contenere comportamenti pericolosi per i quali sono previsti altri canali di intervento.