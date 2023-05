Pubblicità Progresso: a Milano il primo Festival del Progresso Sociale

Si terrà lunedì 22 maggio dalle 9 alle 18, alla Sala Leonardo della Fondazione Stelline di Milano, o il Primo Festival del Progresso Sociale, idee e proposte per un futuro condiviso.I maggiori esperti italiani di progresso sociale ed ambientale, si confrontano con le autorità, i media, i giornalisti e la società civile e scientifica del nostro Paese.Il Festival del Progresso Sociale nasce come confronto tra l’attuale momento storico e le prospettive future, per iniziare a trasformare le idee di Progresso in nuove architetture sociali ed azioni concrete.Nel nuovo contesto sociale in cui ci troviamo oggi, il ruolo di Pubblicità Progresso diventa ancora più importante e richiede maggiore impegno nell’innovazione e nell’integrazione sociale. La Fondazione Pubblicità Progresso sarà l’aggregatore e l’incubatore di nuove idee, per la creazione di un futuro migliore, con un particolare focus sulle sue tre Aree tematiche: Ambiente, Anima e Arte.Nella prima parte dell’evento viene illustrato lo scenario del progresso sociale in Italia per meglio comprendere dove stiamo andando, successivamente, il dialogo si sposta sull’emergenza ambientale e la transizione ecologica per passare alla questione femminile. Nell’ultima fase,saranno illustrate le esperienze di progresso sociale in Italia, in Europa e nel mondo, prima del dibattito conclusivo con le autorità e la presentazione del libro bianco 2023.All’evento partecipano illustri relatori: Davide Arduini Presidente UNA (Aziende della comunicazione unite), Matteo Bassetti Prof. e Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Lamberto Bertolè Assessore Welfare e Salute - Comune di Milano, Giovanni Brugnoli Vice Presidente con delega al Capitale Umano Confindustria, Ilaria Capua Senior Fellow of Global Health SAIS Europe – Johns Hopkins, Ernesto Ciorra Direttore della divisione Innovability® di Enel, Ferruccio De Bortoli Giornalista e Presidente Vidas, Laura De Dilectis Creatrice & CEO Donnexstrada & Violawalkhome, Psicologa Clinica e Social Ambassador PP, Andrea Farinet Presidente Fondazione Pubblicità Progresso, Chiara Ferrari Public Affairs at Ipsos Italia, Serena Fumaria Life Coach, Motivatrice, Formatrice, Autrice, Federico Fusari Direttore Generale Consorzio Ricrea, Serena Giacomin Meteorologa e climatologa di Meteo Expert, Vincenzo Guggino Segretario Generale Istituto Autodisciplina Pubblicitaria, Sergio Harari Prof. di Medicina e Direttore di Pneumologia all'ospedale San Giuseppe di Milano, Alessandra Locatelli Ministro per le Disabilità, Matteo Lucchi Presidente Assirm (Associazione Italiana Ricerche di Mercato, Sociali e di Opinione), Remo Lucchi Presidente Advisory Board Eumetra MR, Elena Lucchini Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opp. della Reg. Lombardia, Sara Manfuso Giornalista televisiva, Luca Mercalli Presidente Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico, Franco Meroni Direttore AAPI (Associazione Aziende Pubblicitarie Italiane), Giangi Milesi Vice-Presidente Fondazione Pubblicità Progresso, Marco Morganti Senior Advisor for Impact – Intesa Sanpaolo, Raffaele Pastore Direttore Generale UPA (Utenti Pubblicità Associati), Alice Pomiato Formatrice per stili di vita (più) sostenibili ed etici Social Ambassador PP, Livia Pomodoro Titolare Cattedra Unesco "Food Systems for Sustainable Development and Social Inclusion" presso l'Università Statale di Milano, Presidente dell'Accademia di Belle arti di Brera, Carlo Romeo, Giornalista e Scrittore, Elisabetta Roncati Creator digitale, Art Consultant, Social Ambassador Pubblicità Progresso, Simona Sala Direttrice Intrattenimento Day Time–RAI, Lorenzo Sassoli de Bianchi Presidente UPA (Utenti di Pubblicità Associati), Claudia Segre Presidente e Fondatrice di Global Thinking Foundation, Donatella Sciuto Rettrice Politecnico di Milano, Francesco Vecchi Giornalista, conduttore e scrittore (Mattino Cinque News – Canale 5) Silvia Vegetti Finzi Psicologa e Pedagogista.