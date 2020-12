Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 1 DICEMBRE 2020

Tampone salivare inventato in Friuli, via libera al test, il 60% dei medici di base aderisce alla campagna di prevenzione. La buona notizia si legge sul Messaggero Veneto mentre l’Avvenire sceglie come apertura “Le cure possibili” per i ricercatori italiani anticorpi monoclonali pronti a marzo.La Ue dice no agli assembramenti di Natale. “Ue contro le messe, vietare quelle di Natale” il Fatto e la Nazione. “Bruxelles spegne le feste e l’Italia spalanca le porte agli immigrati” scrive il Giornale. “Numero degli sbarchi triplicato” su Libero nel taglio basso.“L’Europa vuole umiliare il Papa” il Tempo.La Ue propone di valutare a Natale il divieto alle Messe spiega il Secolo di Genova mentre “le regioni chiedono al governo la possibilità di movimento tra regioni in area gialla e di poter aprire i ristoranti di sera. Oggi il confronto decisivo, esecutivo verso il no”. “Con la terza ondata caos vaccini” L’allarme dei medici, il sistema sanitario potrebbe non reggere un nuovo boom ricoveri l’apertura del Mattino.“Il Governo apre i negozi poi si secca se ci andiamo” Libero. “Sfolla gente” la Sicilia. Economia e Finanza. “Sanatoria al posto dei ristori” Messaggero, via libera a un fondo da 5,3 mld. MF “Costretto alla resa Mustier che non voleva le nozza con MPS, in Unicredit decide lo Stato e il francese lascia. Allertate Consob e Bankitalia.L’incertezza fa cadere il titolo della seconda banca italiana”. Il Bitcoin fa + 10%. “La carica dei nuovi fondi fashion” in 4 anni 66 operazioni di 50 private equity.Al Caso Mustier Unicredit dedicano l’apertura anche la Stampa e il Sole 24 Ore. In prima sull’economico nel fondo “Sei super manager e 300 tecnici per i fondi Ue” e il via libera alla riforma del Mes, paracadute bancario già nel 2022.La Notizia “Finchè ci sono i 5S l’Italia userà il Mes”. La Verità “Il ministro Gualtieri mente in commissione poi in Eurogruppo ne approva la riforma”. “Mes a fuoco, il Manifesto”.Intervista al ministro Di Maio sul Corriere della Sera “Il rimpasto? Temo di più i veti sul Recovery”.Sul Foglio “il piano del governo per allontanare i partiti dalla gestione del Recovery”. Inchieste. La Verità. Rivelazioni Report “Guerra ha bloccato il rapporto Oms che sbugiarda il governo”. Sul Domani “Il frigo per i vaccini a Zingaretti lo hanno regalato i Benetton”.“A Huawei ci chiesero di spiare e copiare il rivale americano” in primo piano sulla Stampa l’inchiesta internazionale mentre Londra anticipa lo stop alla tecnologia 5G del gigante asiatico. Grande spazio da Repubblica al caso Regeni “Doppio processo” “Compromesso in stile bizantino”. "L'Egitto gela l'Italia" sul Corriere della sera. “Zona grigia in Italia sul traffico di embrioni” l’Avvenire.Sul Mattino “Iran ucciso un altro generale gli agguati con robot e droni” mentre è sempre in piano il caso dell’uccisione dello scienziato iraniano a Teheran e si legge oggi ancora sul FT.“In Francia l’articolo 24 sarà riscritto” a tutta pagina Le Figaro sulle legge di sicurezza globale. “Usa, Moderna segue Pfizer” Usa Today.