Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 14 DICEMBRE 2020

Economia, Brexit e Covid, tre parole chiave per leggere le prime pagine della stampa internazionale. Occhi puntati sul negoziato tra Londra e Bruxelles "Il braccio di ferro continua" apre oggi il francese Figaro, "Prosegue sul filo" scrive il britannico The Independent, "Scadeva ed è stato prorogato" riporta lo spagnolo El Pais.La Germania chiude per le Feste di natale altro fatto del giorno che si legge anche sui giornali italiani, dove le aperture sono per lo più sull'imminente lockdown dopo il caos che si è visto nelle città italiane durante il weekend con folle e assembramenti a partire da venerdì pomeriggio.Convocata d'urgenza a Palazzo Chigi la cabina di regia su richiesta del Pd spiega il Corriere della Sera: "Feste, Italia, verso la zona rossa" in ipotesi per il Governo c'è una stretta sul modello Merkel. piano vaccini con 1500 padiglioni". Folle ingiustificabili. "Boccia: ora lockdown generale".In prima pagina su (su quasi tutti i quotidiani). "la Germania chiude in Italia nuovi divieti" Repubblica. "Area protetta" la Sicilia. "Caos Natale". "La Germania chiude l'Italia ci pensa". "La ricetta del prof. Remuzzi" si cura così il Covid a casa è invece l'apertura Libero. Politica: "Se si vota ora Renzi sparisce, alle destre 2 seggi su 3 e il Colle" si legge sul fatto.E' iniziata la verifica di Governo, lettera di Berlusconi al Corriere della Sera "Convergenza per i Paese"il Cav apre all'esecutivo. Sul Foglio in primo piano la settima arte "Chi salverà il cinema", mentre la qualità della vita è in primo piano sull'Ossrevatore Romano e sul Sole 24 ore. Sul quotidiano economico focus sui Fondi recovery."Il conto salato della Brexit" la scelta in prima per Italia Oggi che spiega gli effetti sull'economia dell'uscita inglese dall'Eurozona.