Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 24 NOVEMBRE 2020

“Vaccini, cosa hai bisogno di sapere” apre a tutta pagina per il britannico The Independent “la disinformazione viaggia in tutto il mondo” il primo ministro Johnson prende una posizione. Anche il prestigioso FT apre sul vaccino, quello italo inglese (che sarà infialato ad Anagni) “Oxford e Astrazeneca” per la battaglia contro il Covid. Daily Mail “Caro Vaccino”.In primo piano sui quotidiani americani gli annunci di ieri sull’America 2020, il sì da Trump alla transizione, le scelte di Biden sulla squadra: al Tesoro Yellen, ex capo della Fed. Wall Street ha brindato. Dopo quasi 3 settimane, ricorsi e riconteggi, il presidente ha sbloccato risorse e aiuti per il trasferimento dei poteri al successore pur avvertendo: "La mia battaglia non si ferma e alla fine penso che prevarrò".Il Michigan ha attribuito la vittoria a Biden che ha nominato Kerry per le decisioni sul clima. Sul NYT “E’ iniziata la transizione all’amministrazione Biden”. Le Figaro francese “Antony Blinken, un francofilo per dirigere la diplomazia di Joe Biden” di spalla in prima mentre l’apertura è con “Macron vuole alleggerire le misure di confinamento a piccoli passi” stasera alle 20 il discorso ufficiale in tv del Presidente della Repubblica francese.Titolo che scotta per Le Monde, sull’incesto, “Un crimine perpretrato al 96% dagli uomini”.Il quotidiano cita uno studio INED secondo cui lo subiscono una donna su 5 e un uomo su 8. Italia citata per la situazione del Covid 19, mentre la Svezia è citata per le restrizioni in corso sull’accoglienza dei migranti. Schengen, nella Ue alcuni Paesi lo sospendono. Si tratta di Ungheria, Danimarca, Norvegia e Finlandia nel contesto della pandemia e Austria, Germania, Svezia e Francia per il rischio derivato dalla “minaccia terroristica” o possibili “movimenti secondari” irregolari dentro lo spazio di libera circolazione comunitaria.La Ue è anche per il Natale in Italia, lo riporta Repubblica. “Il governo chiede a Bruxelles regole comuni per le Festività. Pronto nuovo Dpcm, l’Italia tutta gialla. Il premier sul Recovery, ci sono ritardi, il piano a febbraio”.“Biden sceglie la squadra, Yellen prima donna al Tesoro” nel taglio centrale, di spalla la Scienza “Oxford taglia il traguardo. I vaccini diventano 3”. “Dalla Ue le regole per le vacanze” apre il Messaggero, il premier Conte chiama Merkel e Macron. Vaccini “Dosi entro gennaio. Oxford Pomezia Profilassi al 90% blocca il contagio”.“Cani anti covid fiuto più preciso dei tamponi” la notizia arriva da Parigi.Si tratta di una scuola che in poche settimane addestra gli animali. I nostri 50mila morti, ricordo dei quotidiani oggi sulle vittime italiane della pandemia. “La ferita innegabile”l’Avvenire. “Ue: troppo smog nelle città italiane” nel taglio centrale. “Priorità, invece di salvare il Natale vediamo di salvarci la pelle” Scrive Libero. “Una regione su 2 senza piano vaccini” apre il Fatto. Una ricerca compiuta dalla società di ricerche Swg ha rilevato che il 44% del campione si è detto disponibile a vaccinarsi appena sarà pronto il vaccino a gennaio.Il 37% è contrario a vaccinarsi, dato quest’ultimo in aumento del 3% dalla precedente rivelazione del 13 novembre, mentre il 19% ha risposto “non saprei”. Tra i contrari a vaccinarsi il 26% sarebbe disponibile a sottoporsi alla vaccinazione solo se obbligatorio mentre l’11% rimane contrario anche se obbligatorio.In primo piano sulla Stampa “L’annuncio di Fauci tra 20 giorni, vaccini in Usa e in Italia”.“L’Usato sicuro di Biden nel nome di Obama” sulla Nazione che apre con “Il veto di Conte: niente sci a Natale”. Tra governo e regioni il gelo non è solo quello delle piste da sci. Si profila un periodo di potenziali polemiche tra potere centrale e autonomie, anche se le zone rosse potrebbero diminuire. Miozzo: "Attenzione al Natale o la terza ondata sarà una certezza".Il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico: "Scuole chiuse? Manca la consapevolezza del danno ai giovani". “Regioni fuori pista.Hanno chiuso le scuole ma vogliono mandarci a sciare” scrive La Notizia. “Slalom gigante” apre il Manifesto.In primo piano sul Domani “Conte si prende la grandi opere” a colpi di Dpcm. Scontro con la ragioneria generale, il premier vuole decidere tutto da solo sui Commissari per 50 progetti. Politica. Lettera di Matteo Renzi su Repubblica, intervista al vice ministro Misiani sul Messaggero, articolo di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera sul caso Morra. Il Giornale a tutta pagina con l’intervista al Cavaliere Silvio Berlusconi “Conte, Salvini, il Colle. “Il nuovo patto del Nazareno non è una marchetta” nel Fogliettone.