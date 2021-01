Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 3 GENNAIO 2021

Terza ondata, il bilancio dopo le Feste, geopolitica, economia, ambiente: ecco in sintesi cosa si legge in prima pagine sui quotidiani oggi in edicola. “Verso un altro lockdown a gennaio" sulla tedesca Bild. La Ue accellera sul vaccino, stampa spagnola.“Zona rossa le Alpi Marittime" Le Monde e nel taglio basso “Apocalisse climatica, la grande paura epocale". “La morte degli ultimi ghiacciai” El Pais, lo studio degli scienziati.In Italia su Ricerca e Recovery, l’appello degli scienziati. Occorre "avere il coraggio di una svolta ambiziosa" sulla ricerca: "L'unica realistica possibilità per il rafforzamento della ricerca italiana dipende da come verrà ripartito il Recovery Fund". E' l'appello di un gruppo di scienziati in una lettera aperta inviata al premier Conte e al ministro della Ricerca Manfredi.Tra i firmatari, il presidente del Cnr Massimo Inguscio, quello dell'Accademia dei Lincei Giorgio Parisi, e diversi scienziati come il fisico Ugo Amaldi e l'immunologo Alberto Mantovani, che denunciano come "purtroppo, nella discussione politica degli ultimi giorni, la ricerca sembra uscita dai radar del Recovery Fund".Nella lettera si citano gli investimenti di Spagna e Francia, mentre "i nostri concorsi PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale banditi dal MUR) sono stati sospesi per anni. Riportati in vita dal ministro Valeria Fedeli e poi dal ministro Gaetano Manfredi, sono finanziati per il 2020 ad un livello di circa un terzo di quelli francesi di oggi". Oltre ai progetti di ricerca, altro punto è "il reclutamento, programmato con concorsi a cadenze regolari, basati sul merito, affidati a Università ed Enti di Ricerca. Nel prossimo quinquennio, 4 miliardi di Euro potrebbero permettere concorsi per circa 5000 ricercatori ogni anno.Ciò ridurrebbe in modo significativo il divario che separa la popolazione di ricercatori nelle strutture pubbliche in Italia". Infine, scrivono i firmatari, "infrastrutture scientifiche per 8 miliardi di Euro potrebbero essere selezionate all'interno dell'attuale PNR 2021-2027 (Piano Nazionale della Ricerca) recentemente validato dal CIPE. Una strategia qualificante capace di attrarre ricercatori dall'estero e moltiplicare gli effetti positivi degli investimenti sui progetti e sul capitale umano". Capitale umano in prima pagina su ABC, con la copertina dedicata al personale sanitario e la foto di un'infermiera, “tra quelli che devono reggere l'onda d'urto dopo le Feste". “Pressione sulle scuole" The Independent. “Normalità? E' troppo presto” l'allarme di Brusaferro in apertura sul Corriere della Sera. Governo sui vaccini “Serve uno scatto poderoso". ‘Astrazeneca è pronta, per l'Italia 50 mld di dosi" la Stampa.“Scontro Stato Regioni vaccini a rilento" Repubblica. “Arcuri ammette che il piano vaccini non c’è” Giornale. “Si specula sul Covid" l'Avvenire. Sale la curva dei contagi, in forse la riapertura scuola. “Salta il banco" il Manifesto. Le foto spettacolari delle montagne innevate sono su tutti giornali.Lo sci riparte il 18 gennaio. Economia e politica. “Manovra, 176 decreti per attuarla" corsa contro il tempo per i provvedimenti attuativi. Di spalla “L’accordo con la Cina e le omissioni dell'Europa". Focus del quotidiano su conti pubblici e Recovery plan. Inchiesta a tutto campo del Domani sul Recovery “Che cosa c’è nel documento". Editoriale dell'economista Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera “Il ruolo di uno Stato" e, accanto, “Conte gioca la carta Recovery". Intervista con il presidente di CdP Tempini su Repubblica, di spalla insieme alla “Rottamazione per le cartelle fiscali".“Non c’è Regione che tenga" sul Quotidiano del Sud insieme al retroscena che disegna le possibili ipotesi di crisi di governo. Infine, occhi puntati sull'Africa “Un mercato grande quanto la Cina" sulla Stampa “Un patto commerciale per 1,8 mld di persone".