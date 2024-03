Ricci: "L'Europa al centro dell’Assemblea Nazionale di Ali"

Il 21 e 22 marzo 2024, a Pesaro, Capitale della Cultura italiana, si svolgerà l’Assemblea Nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane.Un appuntamento importante dove sindaci e amministratori locali si incontreranno e discuteranno di città e di territori, ma anche un’occasione per confrontarsi col governo sui temi che sono al centro della discussione pubblica, che interessano lo stato socio-economico del Paese, e in particolare degli enti locali, e del dibattito politico in vista delle prossime elezioni europee: il PNRR, l’Autonomia differenziata, la riforma del TUEL, l’Agenda 2030 e le politiche locali legate alla sostenibilità, alla tutela ambientale, allo sviluppo e alla produttività e competitività del nostro Paese."Abbiamo voluto mettere l’Europa al centro dell’Assemblea Nazionale di ALI – spiega Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Pesaro, Capitale della Cultura – perché crediamo fermamente nell’importanza che l’Europa riveste per il nostro Paese e dunque per i nostri territori, perché senza un europeismo e un’Europa federale i comuni stessi non avranno futuro.Facciamo nostre le parole del Presidente Mattarella, “L'Europa non è uno spazio geografico soltanto, e non solo un ambito di auspicabile collaborazione fra gli Stati. È di più, è cultura comune, valori, campi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, di rispetto di ogni singola persona”.Al tempo stesso – conclude Ricci – ALI, che raggruppa i sindaci e amministratori locali riformisti e progressisti, si batterà contro la riforma Spacca-Italia, l’autonomia differenziata, perché l’Italia ha bisogno di essere ricucita, non divisa, e perché è una riforma che schiaccia le vere autonomie che sono i Comuni".Durante l’Assemblea sarà presentato il "Patto dei Sindaci per Gli Stati Uniti d'Europa" promosso dall'associazione e dal Movimento Europeo Italia.Interverranno ai lavori: Giovanni Alvarez, Presidente Consiglio Studenti Università di Urbino; Mariarosa Barazza, Sindaca di Cappella Maggiore; Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia Romagna; Stefania Bonaldi, Vice Presidente ALI; Emma Bonino; Alessandro Broccatelli, Presidente Leganet; Giuseppe Bronzini, Segretario Generale del Movimento Europeo Italia; Giovanna Bruno, Presidente ALI Puglia, Sindaca di Andria; Francesco Casini, Vice Presidente ALI; Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione; Bibiana Chierchia, Presidente ALI Molise; Cristina Clerico, Assessora alla Cultura di Cuneo; Jaume Collboni Cuadrado, Sindaco di Barcellona; Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della Protezione Civile; Michele De Pascale, Presidente UPI, Sindaco di Ravenna; Antonio Decaro, Presidente ANCI, Sindaco di Bari; Elio Di Rupo, Sindaco di Charleroi; Micaela Fanelli, Vice Presidente ALI, Consigliera Regione Molise; Marco Filippeschi, Direttore Ufficio Studi e Analisi ALI; Francesca Frenquellucci, Vice Presidente ALI Marche; Andrea Gentili, Presidente ALI Marche, Sindaco di Monte San Giusto; Raphael Glucksmann, Parlamentare Europeo; Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale; Dino Latini, Presidente Consiglio Regionale delle Marche; Alessandra Locatelli, Ministro delle disabilità; Valerio Lucciarini De Vincenzi Segretario Generale ALI; Claudio Mancini, Vice Presidente Vicario ALI, Deputato; Andrea Marrucci, Presidente ALI Toscana, Sindaco di San Gimignano; Maria Rosa Pavanello, Presidente ALI Veneto; Elena Piastra, Presidente Ali Piemonte, Sindaca di Settimo Torinese; Massimiliano Presciutti, Presidente Ali Umbria, Sindaco di Gualdo Tadino; Valentina Ricci, conduttrice Radio Dj e scrittrice; Matteo Ricci, Presidente ALI e Sindaco di Pesaro; Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche; Pierluigi Sanna, Vice Sindaco Città Metropolitana di Roma; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Achille Variati, Presidente del Consiglio Nazionale ALI, Parlamentare Europeo; Francesco Vassallo, Vice Sindaco Città Metropolitana di Milano; Francesca Velani, Vicepresidente di PromoPA; Domenico Venuti, Presidente Ali Sicilia, Sindaco di Salemi; Gianfranco Viesti, Docente universitario; Micaela Vitri, Presidenza Nazionale ALI, Consigliera Regione Marche; Domenico Volpe, Presidente ALI Campania, Sindaco di Bellizzi.