Roma: la magia per i clochard in strada con "Magic!" e City Angels

Un sorriso non può cambiare il mondo, tantomeno la vita di qualcuno, ma certamente può scaldare il cuore. Con questo scopo il prossimo 17 aprile alle ore 20.00 il cast di "Magic!", il Gran Galà Internazionale di Magia che a maggio torna puntuale all'Auditorium della Conciliazione, sarà on the road con i City Angels, l'organizzazione fondata nel 1994 da Mario Furlan che annovera volontari in tutta Italia nelle emergenze di strada, per dispensare pillole di meraviglia e stupore ai numerosi clochard presenti su via della Conciliazione.

Una lunga notte solidale, nella quale "la polvere magica scintillante" uscirà fuori dall'Auditorium per raggiungere i numerosi senza fissa dimora che all'imbrunire cominciano a trovare un riparo per la notte sotto gli antichi porticati, proprio a ridosso della famosa cupola. Una magia e un pasto caldo in cambio di un pò di luce sui quei volti segnati dalla sofferenza, che potranno lasciarsi coinvolgere e travolgere per una sera dai piccoli grandi misteri delle arti magiche.

La magia sotto le stelle, fortemente voluta dal direttore artistico Alessio Masci e dalla regista Francesca Bellucci ideatori del gran galà che il 4 e 5 maggio tornerà a colorare di entusiasmo i volti di adulti e bambini con le performance di alcuni campioni mondiali, in questa occasione non avrà bisogno di effetti speciali e grandi illusioni ma soltanto di una dose di allegria che aiuterà i volontari dei City Angels capitolini nel difficile compito di donare la cosa più importante: il calore umano.