Scacchiere: Al via Highmast, l'operazione che renderà l'UK sicura in patria e forte all'estero

La portaerei HMS Prince of Wales salperà da Portsmouth il 22 aprile per prendere parte all'operazione Highmast, nel corso del quale si unirà a una formazione di navi da guerra, da rifornimento e aerei al largo della costa della Cornovaglia, prima di partire per il Mediterraneo, dove condurrà esercitazioni per rafforzare la sicurezza europea. L'operazione fa seguito all'impegno preso dal Primo Ministro di portare le spese per la difesa al 2,5% del PIL, confermando la volontà del Governo di mantenere l'UK al sicuro in patria e forte all'estero. La Prince of Wales, guiderà una forza multinazionale a riconferma dell'impegno della Royal Navy per la sicurezza del Mediterraneo e dell'Indo-Pacifico. Circa 2.500 marinai e 592 membri della Royal Air Force saranno coinvolti in un'operazione che durerà otto mesi in cui la flotta attraversarà l'Oceano Indiano per eseguire esercitazioni e visite ai porti con vari partner tra cui Stati Uniti, India, Singapore e Malesia. Saranno affiancati da inoltre da circa 900 membri del British Army. Highmast darà alle Forze Armate del Regno Unito l'opportunità di schierare una forza internazionale di alto profilo e nel contempo eseguire operazioni complesse insieme a partner e alleati della regione, con la partecipazione di altre 12 nazioni che hanno messo a disposizione navi o personale. Per la prima volta poi, il gruppo di volo della Prince of Wales sarà composto anche da 9 potenti droni, ottocotteri precisamente, che saranno utilizzati per spostare mateirali all'interno della squadra navale (cibo, pacchi da casa e componenti ingegneristici). La sperimentazione dei nuovi dispositivi insieme agli aeromobili con equipaggio, ha lo scopo sostituire in alcuni compiti, i ben più costosi elicotteri, consentendo loro di concentrarsi sulla protezione della task force. L'Indo-Pacifico è una regione strategica per gli interessi dell'UK, con importazioni ed esportazioni per miliardi di sterline. Sarà anche un'occazione per le aziende britanniche di partecipare a eventi commerciali durante le visite ai porti. Gli scambi commerciali tra l'UK e l'Indo-Pacifico ammontano al 17% degli scambi commerciali totali nei 12 mesi fino a settembre 2024, con un importo totale di beni e servizi scambiati con l'Indo-Pacifico pari a 286 miliardi di sterline nello stesso periodo. Essendo la classe di navi più grandi della Royal Navy, sono difese da armi avanzate. Una forza d'attacco marittima di tali dimensioni è composta da più tipi di navi, fregate, cacciatorpediniere, sottomarini e navi di rifornimento per supportare la logistica. La Norvegia fornirà una nave da guerra che affiancherà il gruppo d'attacco della portaerei per l'intera durata dell'operazione. Anche Canada e Spagna sono tra le 12 nazioni che partecipano attivamente ad Highmast. Dopo l'imbarco a bordo della HMS Prince of Wales dei 24 caccia F-35B Lighting della Royal Air Force e la partenza per il Mediterraneo, il gruppo sarà inizialmente posto sotto il comando NATO e si unirà all'esercitazione Neptune Strike, che metterà alla prova la capacità dell'Alleanza di utilizzare capacità di attacco marittimo all'avanguardia, tra cui più portaerei e gruppi di attacco anfibi. I seguito la flotta internazionale farà rotta verso l'Oceano Indiano, dando vita ad esercitazioni e visite nei vari porti insieme a partner tra cui Stati Uniti, India, Singapore e Malesia, prima di unirsi alle forze armate di 19 nazioni per dar luogo all'esercitazione Talisman Sabre vicino all'Australia, per poi addestrarsi infine con le Forze di autodifesa giapponesi e fare una visita in India. “Essendo uno dei pochi paesi al mondo in grado di guidare uno spiegamento di questa portata, la Royal Navy sta ancora una volta dimostrando la sua formidabile capacità, proteggendo al contempo i valori britannici e inviando un forte messaggio di deterrenza a qualsiasi avversario” - ha dichiarato John Healey, Segretario alla Difesa