Taxi, Bittarelli- Di Giacobbe: sospesa dal Consiglio di Stato sentenza Tar Lazio su Codice Strada e Legge quadro - ALLEGATO

"La nostra iniziativa -anticipata a fine agosto- di intervenire ad adiuvandum nell’appello contro la Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il contrasto con il diritto dell’Unione Europea, articoli del Codice della strada e della nostra Legge quadro, ha avuto successo. Il Consiglio di Stato, in esito all’udienza di ieri, ha sospeso l’efficacia della Sentenza che nel nostro comunicato avevamo evidenziato in tutta la sua pericolosità in quanto -di fatto- generatrice di una totale liberalizzazione e deregolamentazione degli NCC"."Ora, grazie alla tempestività ed insistenza con cui, nel mese di settembre, abbiamo sollecitato il Ministero delle infrastrutture e trasporti a proporre l’appello ed alla nostra iniziativa di ottobre di notificare l’intervento ad adiuvandum, l’ingresso indiscriminato di NCC stranieri in Italia è bloccato", aggiungono."Non è solo la vittoria processuale che conta, sulla base di una iniziativa tempestivamente presa, ma anche un chiaro indirizzo al Governo in relazione ai contenuti liberisti e illegittimi della Legge delega", concludono.