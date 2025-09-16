Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:38
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Termoli (Cb): turisti in aumento ad agosto, +20% su base annuale
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Termoli (Cb): turisti in aumento ad agosto, +20% su base annuale

Registrate 39.808 presenze, -1,1% rispetto all'anno scorso.

(Prima Pagina News)
Martedì 16 Settembre 2025
Campobasso - 16 set 2025 (Prima Pagina News)

Registrate 39.808 presenze, -1,1% rispetto all'anno scorso.

Aumentano i turisti a Termoli (Cb): ad agosto ne sono stati registrati il 20% in più rispetto allo scorso anno.

Secondo quanto emerge dai dati dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, negli alberghi e nelle strutture extralberghiere del comune costiero sono arrivati 9.047 viaggiatori, anche se ci sono state 39.808 presenze, in lieve calo dell'1,1% su base annuale.

I turisti che hanno scelto Termoli hanno preferito soggiornare negli alberghi, che, tra italiani e stranieri, hanno riscontrato un aumento degli arrivi, pari al +8%, e delle presenze (+6,3%). In particolare, è stato registrato un deciso aumento di turisti stranieri, pari al +21,6% negli arrivi e al +20% nelle presenze. In aumento anche i turisti italiani: +6,8% negli arrivi, + 5,1% nelle presenze.

I B&B, i residence, le case vacanze e gli affittacamere, invece, registrano un aumento del 5,5% in termini di arrivi, mentre le presenze calano del 21,9%.

Da gennaio ad agosto, sono state riscontrate 124.894 presenze, in aumento del 5,8% su base annuale. In totale, gli arrivi sono stati 38.836, +12,8%. La permanenza media annuale è pari a poco più di tre giorni.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
Termoli
turisti
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.