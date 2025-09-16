Termoli (Cb): turisti in aumento ad agosto, +20% su base annuale

Aumentano i turisti a Termoli (Cb): ad agosto ne sono stati registrati il 20% in più rispetto allo scorso anno.

Secondo quanto emerge dai dati dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, negli alberghi e nelle strutture extralberghiere del comune costiero sono arrivati 9.047 viaggiatori, anche se ci sono state 39.808 presenze, in lieve calo dell'1,1% su base annuale.

I turisti che hanno scelto Termoli hanno preferito soggiornare negli alberghi, che, tra italiani e stranieri, hanno riscontrato un aumento degli arrivi, pari al +8%, e delle presenze (+6,3%). In particolare, è stato registrato un deciso aumento di turisti stranieri, pari al +21,6% negli arrivi e al +20% nelle presenze. In aumento anche i turisti italiani: +6,8% negli arrivi, + 5,1% nelle presenze.

I B&B, i residence, le case vacanze e gli affittacamere, invece, registrano un aumento del 5,5% in termini di arrivi, mentre le presenze calano del 21,9%.

Da gennaio ad agosto, sono state riscontrate 124.894 presenze, in aumento del 5,8% su base annuale. In totale, gli arrivi sono stati 38.836, +12,8%. La permanenza media annuale è pari a poco più di tre giorni.