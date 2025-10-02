Turismo: numeri da record per Pisticci, +19,3% gli arrivi

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Giovedì 02 Ottobre 2025
(Prima Pagina News)
Giovedì 02 Ottobre 2025
Matera - 02 ott 2025 (Prima Pagina News)

Presenze in aumento del 17,3% su base annuale.

"I numeri ci dicono che Pisticci sta crescendo come destinazione turistica, ma soprattutto ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta. Lavoreremo per trasformare Pisticci in un punto di riferimento stabile per il turismo in Basilicata".

Così il sindaco di Pisticci (Mt), Domenico Albano, ha commentato i dati turistici relativi ai primi sette mesi di quest'anno.

In una nota, l'Amministrazione Comunale ha sottolineato come il Comune sia quello con la crescita turistica più alta lungo la costa ionica e nel Materano: "Gli arrivi sono aumentati del +19,3% e le presenze del +17,3% rispetto al 2024, superando anche l'anno record del turismo lucano, il 2019, con un +5,6% di presenze. Ancora più evidente è la crescita del turismo internazionale: +48,8% di arrivi e +65,2% di presenze straniere rispetto al 2019. Un risultato che colloca Pisticci al secondo posto in Basilicata per presenze turistiche straniere, subito dopo Matera".

A rivelarsi decisivi, secondo l'Amministrazione, sono stati gli eventi bandiera e il cartellone culturale ed estivo, che hanno rinforzato l'immagine turistica della città, oltre agli strumenti di promozione come il catalogo turistico e lo spot "My name is Pisticci", che raccontano l'identità della cittadina in Italia e nel mondo.

Sono tutti tasselli di un progetto molto più grande, che intende costruire una vera "Destinazione Pisticci Mare", che possa valorizzare mare, colline e borghi in un'ottica condivisa di sviluppo sostenibile.

Questa fiducia, evidenzia l'Amministrazione, si traduce anche in risorse concrete: da gennaio ad agosto, l'imposta di soggiorno ha totalizzato 270 mila euro, e si prevede che entro la fine dell'anno vengano superati i 300 mila euro.

"Il gettito dell'imposta di soggiorno rappresenta una leva importante per consolidare questi risultati - ha continuato l'assessore al Bilancio, Antonio De Sensi -. Ogni euro raccolto significa più risorse da investire in servizi, promozione e infrastrutture, a beneficio non solo di chi visita Pisticci ma anche della nostra comunità e degli operatori economici locali. È la dimostrazione concreta di come il turismo possa generare sviluppo e opportunità per tutti".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Pisticci
PPN
Prima Pagina News
turismo
