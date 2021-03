TG1, Metalli, Chinzari e Lozito nuovi vertici sindacali. Il CDR del TG1 alle prese ora con il futuro della Testata

Siamo in grado di darvi i risultati esatti del voto che conferma al TG1 aria di grande cambiamento.Hanno riportato voti: Andrea Bovio 21; Roberto Chinzari 59; Cristina Clementi 25; Virginia Lozito 46; Amedeo Martorelli 40; Leonardo Metalli 48- Risultano pertanto eletti come componenti del cdr:Le operazioni di scrutinio elettorale si sono concluse alle ore 18.50 del 26 marzo 2021. Lo spoglio è stato seguito via Skype per l’emergenza Covid.Il Comitato Elettorale era così composto:Paolo Di Giannantonio, Angelo Figorilli, Flavia Lorenzoni e Claudio Valeri: Domani i primi commenti e le prime reazioni al voto di queste ore.Al nuovo CDR del TG1 le congratulazioni di PPN News, nella convinzione che gli eletti saranno in grado di riportare il TG dell Rete Ammiraglia della RAI ai vecchi successi del passato. L'elezione del nuovo Cdr un cambio di passo. La maggioranza dei votanti va al centrodestra.