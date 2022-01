Thailandia: Covid e variante Omicron in espansione, di nuovo vietato l’alcool nei locali pubblici

Il consumo di alcol nei ristoranti in 69 Province riassegnate sarà vietato a partire da domani come parte di una serie di misure governative riviste per contenere la recente ondata di infezioni da Covid-19.

Lo stato di zonizzazione Covid-19 di altre otto Province approvate per la promozione turistica rimane invariato, il che significa che l'alcol può essere servito nei ristoranti fino alle 21:00.

Queste decisioni sono state prese durante la riunione del Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) di venerdì presieduta dal primo ministro Prayut Chan-o-cha, dove il Governo ha optato per un approccio equilibrato al turismo e per frenare il Covid-19.

Phuket rimarrà aperta ai turisti nonostante un forte aumento delle nuove infezioni da Covid-19, ha affermato mercoledì scorso il suo Governatore, dissipando i timori su un possibile blocco tra gli operatori del settore che hanno appena iniziato a riguadagnare entrate dal turismo.

La Provincia continuerà a ricevere turisti nell'ambito del suo programma di promozione turistica Phuket Sandbox, al fine di mantenere un equilibrio tra i controlli del Covid-19 e rilanciare l'economia, ha affermato Narong Wunsiew, il Governatore provinciale.

Da sabato a lunedì, un totale di 10.132 visitatori stranieri è il numero di coloro che sono giunti ​​ a Phuket, un salto da circa 500 al giorno nella fase iniziale del programma sandbox, ha affermato, aggiungendo che ciò ha fornito un grande aiuto all'economia locale.

Poiché Phuket sta testando tra 3.000 e 5.000 turisti stranieri al giorno per infezioni da Covid-19, il numero di casi è aumentato notevolmente, ha affermato.

In media tra 30 e 50 turisti risultano positivi al Covid-19 ogni giorno, ha affermato Phichet Panaphong, vice governatore provinciale.

La Provincia ha trovato circa 66 hotel disposti a fungere sia da cosiddetti hospital-cum-hotels (hospitels) che da strutture di isolamento alberghiero per persone infette con sintomi lievi e moderati, ha affermato.

Il tasso di infezione da Covid-19 è in aumento sia tra i thailandesi che tra gli stranieri a Phuket rispetto a quello osservato un paio di settimane fa, ha affermato il dottor Koosak Kookiatkul, il capo della Sanità provinciale. Il numero complessivo di nuove infezioni da Covid-19 è aumentato da 30 a 40 casi al giorno prima a più di 120 al giorno, ha affermato.

Martedì, Phuket ha registrato 215 nuove infezioni da Covid-19, il numero giornaliero più alto in un mese, ha affermato Narong.

La maggior parte di queste infezioni erano visitatori che sono arrivati ​​ nell'ambito del programma Phuket Sandbox, ha detto. Tuttavia, la maggior parte ha mostrato sintomi lievi della variante del coronavirus Omicron.