Trump: "Processo contro di me è attacco all'America"

Un "attacco all'America" e una "persecuzione politica". Così l'ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il processo contro di lui in merito ai pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, che sta per avere inizio a New York.

"Non è mai successo niente di simile prima", ha dichiarato Trump, entrando in Tribunale a Manhattan.

Prima dell'inizio del processo, il tycoon ha scritto sul suo social Truth: "Quando entrerò in quell'aula so che avrò dietro di me l'amore di 200 milioni di americani e che lotterò per la libertà di 325 milioni di americani!".