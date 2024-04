Tv, Fiorello: "La Warner tratta l'acquisto del settore giornalistico di La7"

Dopo il passaggio di Amadeus a Nove, Fiorello continua a dare indiscrezioni sul mondo della televisione.

“La Rai corre ai ripari, obiettivo blindare gli ultimi big rimasti. Pare che Carlo Conti sia stato chiuso in uno sgabuzzino al terzo piano di Viale Mazzini”, ha scherzato oggi a "Viva Rai2!".

La notizia, però, è che la Rai potrebbe perdere il Festival di Sanremo, visto che la convenzione scade il prossimo anno. Su questo, Fiorello ha messo una buona dose di ironia: “C’è ancora assoluto mistero sull’azienda che potrebbe acquistare il Festival. Si sa solo che potrebbe cambiare nome in ‘PierFestival’!”.

Non solo: “Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l’8 e andrà al Nove“. E, quindi, lo scoop: “La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7. Mentana ha già il cartellino con la scritta ‘scontato del 20%’, è già in partenza. Appena si comprano l’informazione hanno fatto già il terzo polo: Rai1, Canale 5 e il Nove”.

Spazio anche per la satira politica: : “In Romania candidati alle elezioni obbligati alla macchina della verità per verificare lealtà al partito. Amici del PD, fatelo anche voi. Pensate che la Schlein l’ha fatta già e, dopo tre tentativi, la macchina si è iscritta a Italia Viva!”. Per quanto riguarda i sondaggi, ha continuato lo showman, “Fratelli d’Italia sale, ma soprattutto sale dello 0,2% anche Azione! Calenda nemmeno ci crede: ha chiesto il riconteggio dei sondaggi”.

Infine, un occhio sull'attualità: “Draghi scende in campo, ‘l’Europa va cambiata’. Per dare continuità con il passato sarebbe anche disposto a farsi chiamare Ursulo von der Draghen”. “L’Unione europea con lui presidente cambia. Lo conoscete l’inno alla gioia? Non sarà lo stesso, diventerà l’inno alle banche!”, ha concluso Fiorello.