Ucraina, Zelensky: "Proposta di separazione aiuti Usa a Kiev e Israele è vergognosa"

La proposta presentata dallo speaker repubblicano alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson, per votare gli aiuti destinati a Israele e a Kiev in diversi progetti è vergognosa, perché in questo modo il Congresso potrebbe approvare nuovi aiuti per Tel Aviv, ma non per l'Ucraina.

Così, ai microfoni di Pbs NewsHour, il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“È strano. Fa pensare che si tratti di pura politica, e ad essere onesti, è una vergogna per il mondo. Ed è una vergogna per la democrazia e per tutti coloro che parlano solo di democrazia”, ha detto Zelensky.

In merito all'attacco iraniano contro Israele di sabato scorso, ha commentato: “Israele, da solo, non sarebbe in grado di proteggersi da un attacco così numeroso e potente. E qui, sicuramente, hanno usato la difesa aerea e l’aviazione, molte cose che, francamente, mancano all’Ucraina”.

“Ma questa - ha concluso Zelensky - è una dimostrazione di alleanze non sulla carta, ma in aria, non sulla carta, ma sul terreno, in azione. E questo è un segnale importante per tutti”.