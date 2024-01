"Io&Tu": in scena a Roma lo spettacolo dedicato ad Aido

Si intitola Io&Tu lo spettacolo teatrale dedicato al 50esimo anniversario di Aido, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, e andrà in scena venerdì sera, 26 gennaio, al Teatro Spazio Diamante di Roma, in via Prenestina. Incentrato sull’incontro fra due adolescenti di cui una, Caroline, costretta a casa da una grave malattia, lo spettacolo indaga, attraverso il linguaggio inaspettato della poesia, temi che solo in apparenza sembrano appartenere al mondo degli adulti: la diversità, la morte, il significato più autentico della vita e l’altruismo.

Scritto da Lauren Gounderson e andato in scena per la prima volta negli Stati Uniti, la versione italiana di I and You vede alla regia Gianluca Merolli e nel ruolo dei due protagonisti, Anthony e Caroline, i due giovanissimi attori Derli Do Rosario Soares e Aurora Spreafico.

La conferenza su donazioni e trapianti

Lo spettacolo sarà anticipato da una breve conferenza in programma alle ore 20, in una delle sale teatrali attigue allo Spazio Diamante. Saranno presenti la presidente nazionale di Aido Flavia Petrin, il responsabile del Centro Regionale Trapianti (CRT) della Regione Lazio Mariano Antonio Feccia e porteranno la loro preziosa testimonianza due pazienti trapiantati di cuore: Enrico Capuano e Fabio Sturabotti. La cultura del Dono, che è un Sì alla vita, sarà ribadita anche da Roberto e Paola Giurin, genitori del giovane Flavio scomparso nel 2021.

Seguirà alle 20.30 un breve aperitivo di benvenuto e alle 21 l’inizio dello spettacolo vero e proprio.

La trama dello spettacolo

Un giorno Anthony piomba in camera di Caroline, una sua compagna di classe che non aveva mai incontrato prima. Caroline, infatti, non va a scuola da anni per una malattia che la costringe in casa. Motivo di questa visita inaspettata è “Foglie d’erba” di Walt Whitman, tema di un compito a breve scadenza della loro insegnante di inglese. Lei, cinica, arguta e dissacrante, è figlia del contemporaneo e ipertecnologica, distratta. Potrebbe spezzarsi da un momento all’altro. Lui, saggio, cortese e vagamente anacronistico, è ricco di passioni e appassionato. Anthony è così radicato a terra che nessun vento potrebbe lambirlo.

L’incontro, che inizialmente sembra fallimentare, permette ai due ragazzi di conoscere se stessi e l’altro, mentre Whitman rimescola le carte della conversazione e delle loro vite: con un linguaggio tipico dei 17 anni svettano su temi per loro inattesi, nuovi. S’interrogano sulla morte, sui misteri della vita, sull’eroismo della poesia e proprio con le armi della poesia, apparentemente noiosa, si svela un mistero molto più profondo che li unisce.

Ma cosa vanno ricercando veramente questi due adolescenti? Verso quale destino corrono così in fretta? Io&Tu è un’ode alla gioventù e alla vita, un inno all’altruismo e alla pietà, un urlo sopra i tetti del mondo che ci permette di essere salvati.