Ad Ascoli Piceno il "Raduno del Centenario" dei Bersaglieri

Si avvicina l’Evento più rilevante e iconico dell’anno bersaglieresco che quest’anno assume un significato del tutto particolare e un maggior valore simbolico, coincidendo con la Celebrazione del Centenario della fondazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri (Bologna 1924).

Mancano meno di venti giorni ed Ascoli Piceno accoglierà questo storico “Raduno del Centenario”, con la proverbiale ospitalità marchigiana dei suoi abitanti. Ascoli, la Città delle cento Torri, sarà il Teatro privilegiato di una festa sognata da tempo.

Migliaia di Fanti piumati sciameranno per le strade del Capoluogo piceno con la loro contagiosa vitalità al trascinante suono di oltre 60 Fanfare,. Un'esperienza già altre due volte vissuta in passato dai Bersaglieri con gioiosa allegria a testimonianza del legame con questa terra ospitale e di antica civiltà, ricca di Storia e di straordinarie attrattive culturali e paesaggistiche.

Saranno quattro giorni di cerimonie, concerti, eventi all’insegna dell'orgoglioso spirito di corpo, delle tradizioni e dei valori insiti nel grande retaggio di Alessandro Lamarmora.

Domenica 5 maggio la sfilata conclusiva del Raduno alla presenza delle Autorità civili e militari, in una spettacolare cornice di Bersaglieri, simpatizzanti, amici e di cittadini, di Ascoli e di tutte le Regioni italiane. Sfileranno con i loro labari, le loro divise storiche, con le “carriole” d’epoca, dietro le scintillanti note delle Fanfare, tutti i gruppi Regionali e locali dalle Alpi fino al Capo Lilibeo.

Come è noto, la sfilata finale di tutti i gruppi e le rappresentanze bersaglieresche, costituisce il momento clou dell’evento con il suo carico di memorie, di personaggi, evocazioni, illustrazioni storiche e narrazioni affidate alla cronaca" in diretta" di Antonio Bozzo, Presidente ANB del Veneto e, ormai mitica voce e speaker ufficiale del Raduno, il quale, come sempre, galvanizzerà tutti i presenti portando al diapason la esaltante passione cremisi e l’entusiasmo al "calor bianco” di Ascoli 2024.