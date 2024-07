Caso Liguria: Tribunale Riesame si riserva di decidere sulla revoca dei domiciliari a Toti

I giudici del Tribunale del Riesame di Genova si riservano di decidere in merito alla revoca del Governatore - sospeso - della Liguria, Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio, nell'ambito della maxi inchiesta per corruzione che ha sconvolto la Regione Liguria. E' quanto è emerso dall'udienza odierna.

La decisione dovrebbe essere resa nota entro mercoledì. Il ricorso era stato presentato contro la bocciatura della richiesta di revoca dei domiciliari decisa il mese scorso dal Gip del Tribunale genovese.

“Abbiamo ribadito le richieste della difesa e proposto anche delle ‘subordinate’, il divieto di soggiorno o l’obbligo di soggiorno. Ho ribadito che non ci sono più i requisiti per la misura in atto o potrebbero sussistere in forma attenuata”, ha detto il legale di Toti, Stefano Savi, al termine dell'udienza.

“Quanto alle elezioni, le prossime previste riguardano il rinnovo del Consiglio Regionale, e non possono ritenersi rischio nè attuale, visto la distanza di un anno e tre mesi dalla loro celebrazione, né concreto, visto che il Presidente non parteciperà”, ha poi dichiarato Savi in una nota.