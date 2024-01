Eventi, a Lanuvio l’incontro tra istituzioni e mondo agricolo

“De Agricoltura - azioni concrete per il rilancio e la valorizzazione del settore agricolo” questo il titolo dell’evento, promosso dal Sindaco di Lanuvio Andrea Volpi e dall’Assessore all’Agricoltura Simone Santilli, con il supporto dell’Assessore Regionale del Lazio Giancarlo Righini.L’iniziativa, prevista per prossimo 26 gennaio alle ore 17:30 al Centro Polivalente di Campoleone (Via Cisternense, 17 – Lanuvio), vedrà la partecipazione di numerosi rappresentati del mondo agricolo e produttivo del territorio in un confronto diretto con le principali istituzioni del settore.Tra i relatori, infatti, oltre al Sindaco Volpi e all’Assessore Righini, interverranno il Senatore Marco Silvestroni, Ivan Boccali Presidente del Parco dei Castelli Romani, Massimiliano Raffa Commissario Straordinario ARSIAL, Livio Proietti Commissario Straordinario ISMEA e il vice Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio Vittorio Sambucci.“Questa iniziativa - ha dichiarato il Sindaco Volpi - vuole mettere in comunicazione le istituzioni con i nostri cittadini e in particolare con il mondo agricolo che rappresenta un’eccellenza e un punto di forza del nostro territorio e assicurare loro la presenza ed il supporto dell’Amministrazione comunale. Siamo consapevoli che il nostro è Comune votato all’agricoltura e, grazie ad essa, può rilanciarsi producendo ricchezza, lavoro e innescare un meccanismo di salvaguardia e difesa del territorio”.“Volontà dell’Amministrazione comunale - ha sottolineato Santilli - è quella di giocare questa importante e ambiziosa partita con il supporto di tutti gli enti, di tutte le amministrazioni e di tutte le Istituzioni che hanno un ruolo nel settore per essere protagonisti di progetti che possano favorire lo sviluppo agricolo lanuvino”.