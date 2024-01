Firenze, Pitti Uomo: Stefano e Corinna Chiassai presentano "Velvet Mi Amor"

Nel silenzio stellare, manichini dalle forme aliene planano attraverso l’atmosfera terrestre, avvolti in un misterioso materiale. Vestiti con abiti di velluto liscio e a coste, gli esploratori si posano con grazia sul suolo della Fortezza da Basso a Firenze, suscitando meraviglia tra gli umani.Le lavorazioni degli abiti rivelano una maestria aliena nella moda, il velluto del futuro sembra reagire alla luce terrestre in modi surreali. Arrivano a Pitti Uomo i Velvet Boys che, ballando a ritmo di musica e luce, portano con sé un tocco di eleganza extraterrestre.È dal sogno che nasce l’idea di Velvet Mi Amor, l’installazione artistica che presenta la collezione concepita da Stefano e Corinna Chiassai allo Spazio Carra della Fortezza da Basso, progetto speciale a Pitti Immagine Uomo n.105 (Firenze, 9-12 gennaio 2024).Il velluto è un materiale sempre di moda ma che effettivamente non va mai di moda. Una “stoffa antica” ricca di storia, che nei secoli si è trasformata cambiando interpretazioni d’uso. Prima si è alleggerita aumentando le performance, poi si è arricchita di lavorazioni tecniche.Dal suo ingresso nell’abbigliamento, non ha superato l’idea che la colloca in un contesto classico e barocco - per il velluto liscio - o in un mondo sportivo di caccia e pesca, per il velluto a coste. Nella collezione e nel libro, partendo da questo concept e dalla collaborazione con Pontoglio 1883 - azienda italiana leader nel settore velluto da ben 140 anni – i Chiassai hanno puntato su una visione futuristica del materiale. Un dialogo di forme e volumi, che esalta la versatilità attraverso le lavorazioni e sceglie tecniche di stampa fotografica per nuove “illusioni aspetto velluto”.E ancora, un esercizio creativo sulla resa del colore e lo studio della luce, a seconda di inclinazione e intensità, che rende la texture lucida o più opaca, tridimensionale o piatta. Improbabili abbinamenti vedono toni classici - il bordeaux, il cammello, il marrone o il ruggine - accostati a nuances in technicolor - il fucsia, il verde acido e il blu elettrico.Il gioco sui tagli di direzione della costa e il mix di dimensioni e superfici, rompe le regole del “dritto filo”, evidenziando l’aspetto plasmabile e 3D del tessuto.Focus sul velluto come oggetto di studio, analisi e sperimentazione, scomposto e ricomposto alla ricerca degli aspetti funzionali. Le diverse e molteplici opzioni creative generate partendo dalla stessa base conducono ad un esercizio di stile distinto dall’unicità dei capi. Una ricchezza di sinergie tra colori, tessuti e forme in grado di svelare lo straordinario potenziale artistico del velluto.Il velluto è protagonista: Stefano e Corinna Chiassai, padre e figlia, raccontano la loro personale e futuristica interpretazione del tessuto più prezioso della storia.Suddiviso in sei capitoli che esplorano diverse modalità̀ progettuali, abbinamenti e forme, il volume accoglie una sezione narrativa e una parte storica a cura di Stefano Ferri, noto scrittore italiano. Prefazione di Giuseppe Angiolini, introduzione di Andrea Cancellato, a cura di Marius Hordijk.Un progetto realizzato grazie alla partnership di Pontoglio 1883 e la collaborazione di Ostinelli Seta insieme ad oltre trenta aziende italiane, tra le più vitali e creative del Made in Italy.Domani, alle 14:30, il libro verrà presentato con un evento speciale presso l'UniCredit Theatre (Sala della Scherma, Fortezza da Basso).