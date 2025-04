La Rai per la "Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo": informazione e approfondimenti per una comunicazione inclusiva

APPUNTAMENTI IN AGENDA

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Anche Televideo seguirà la Giornata attraverso le pagine contenute nella rubrica “Almanacco” e in particolare “Taccuino” alla pagina 411 e Giornata Nazionale/Internazionale alla pagina 413.

Anche Radio Rai dedicherà approfondimenti e informazione alla giornata. Su Radio 1, all’interno dei Giornali Radio, ci saranno servizi in tutte le principali edizioni. Inoltre, approfondiranno il tema “Formato Famiglia” (10.30) e “Progetto salute” (16:05). Su Rai Radio 2, “I Lunatici” (da mezzanotte alle 3.00) ospiteranno la scienziata Elisa Vicenzi, madre di un ragazzo autistico.

La piattaforma RaiPlay Sound avrà in home page una selezione da vari programmi e pubblicherà anche l’audio documentario “Alias. Cronache dal pianeta Asperger” il cui protagonista, affetto dalla sindrome di Asperger, s’interroga sulla propria condizione chiedendosi se questa lo costringerà, per sempre, a sentirsi un alieno precipitato sul Pianeta Terra.

Su RaiPlay saranno disponibili diversi titoli nella sezione Cinema, Serie Tv, Documentari: tra cui “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores, “Copperman” di Eros Puglielli, “Quanto basta” di Francesco Falaschi, “Il menù della felicità” di Hervé Mimran, “Up & Down” di Paolo Ruffini, “La fiamma sul ghiaccio” di Umberto Marino. Per l’offerta Learning verrà pubblicata la collezione “La mente diversa”: uno sguardo approfondito sull'autismo nei bambini e nei ragazzi, analizzando le principali tematiche legate alla diagnosi, al supporto educativo e alle strategie di intervento.

Rai Movie trasmetterà il film “Sei mai stata sulla luna?” (14.00), di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Neri Marcorè, Sabrina Impacciatore, vincitore di David e Nastro d'Argento 2015 a Francesco De Gregori per la miglior canzone originale.

Spazio alla ricorrenza anche in Tg, Gr, RaiNews24 e RaiNews.it

Su Rai 1 ne parlerà “Storie italiane” (dalle 11.00 alle 11.50) con storie, servizi filmati e medici esperti del settore, mentre “BellaMa’”, su Rai 2 (15.25), ospiterà in studio un ragazzo con autismo che, insieme ai suoi genitori, racconterà la propria storia. Su Rai 3, se ne occuperà anche “Elisir” (10.15) con un servizio dedicato al tema.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo e, per l’occasione, la Rai ha previsto una programmazione ricca di spazi d’informazione e approfondimento dedicati al tema, oltre a uno spot istituzionale in onda già dal 25 marzo.

La Rai per la "Giornata Mondiale della consapevolezza sull'autismo": informazione e approfondimenti per una comunicazione inclusiva

ALTRO DA QUESTA SEZIONE

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro

SEGUICI SU

@primapaginanews Segui

@primapaginanews Segui

Prima Pagina News Iscriviti

THINK CATTLEYA, HDRÁ ADV E OMD INSIEME ON AIR PER “ROMA ABBRACCIA IL MONDO”

Guarda gli altri video del canale