Rassegna stampa: dalle prime pagine dei principali quotidiani italiani DEL 10 NOVEMBRE 2020

Mercati finanziari con il turbo tra gli annunci di Joe Biden in America e quelli di virus e vaccino. Un vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso.L'annuncio, giunto in mattinata ieri dalla casa farmaceutica Usa Pfizer e della società tedesca di biotecnologie Biontech, ha ridato speranza al mondo, colpito da una seconda durissima ondata di contagi (nel complesso, quelli certificati hanno superato i 50 milioni con 1,256 milioni di decessi) e messo le ali ai mercati. Piazza Affari ha chiuso con Ftse a piu' 5,4%.Il vaccino, uno di quelli in più avanzata fase di sperimentazione, si è rivelato efficace su 94 volontari 28 giorni dopo la prima somministrazione. "Che iniezione di fiducia" apre Milano Finanza "Corrono le borse europee" rialzi tra il 5% e il 7%. "Vaccino Pfizer mette il turbo alle borse" il Sole 24 Ore. L'altra notizia in prima è quella sul decreto ristori bis, firmato dal Capo dello Stato."Un rinvio per Iva e ritenute" apre Italia Oggi, nel dl lo slittamento su base nazionale dei pagamenti in scadenza. Dal 16 novembre al 16 marzo 2021. Sulla scoperta del vaccino anche Avvenire "Il vaccino è vicino" e Repubblica "All'Italia 1,7 mln di vaccini". Di spalla lo speciale Casa Bianca "Biden vara task force" e "Kissinger, America e Ue fronte unico anti Cina".Intanto l'allarme dell"Istituto Superiore di Sanità "rischio epidemia fuori controllo". Restare a casa e evitare contatti al di fuori della famiglia. La settimana è cruciale.Il report della Cabina di regia parla di posti in terapia intensiva verso la soglia critica e chiede l'attuazione di misure più drastiche di distanziamento sociale: "Restate a casa ed evitate contati al di fuori della famiglia". Varie regioni in scenario 4. "Da domani in 5 entrano in zona arancione" Corriere della Sera. Sono Abruzzo, Toscana, Basilicata, Liguria e Umbria. Di spalla l'economista Francesco Giavazzi "Incertezze di troppo"."Dieci giorni per evitare l'Italia zona rossa" il Foglio. "Il virus attacca altre 5" la Stampa. Sul Domani "Per svuotare gli ospedali ecco gli hotel dell'ossigeno". La curiosità si legge invece sulla Sicilia " In vendita a Taormina la villa storica dell'Ammiraglio Orazio Nelson".